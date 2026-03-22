João Martins elogia entrega do Palmeiras e questiona critérios da arbitragem no clássico

O Palmeiras venceu o São Paulo na noite deste sábado (21), pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro por 1 a 0, gol marcado por Jhon Arias. O auxiliar técnico João Martins foi quem participou da entrevista coletiva após a partida. Abel Ferreira foi expulso no segundo tempo da partida, mas o treinador já não participaria por um compromisso pessoal, segundo divulgou o clube durante o duelo no Morumbis.

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O auxiliar elogiou a postura do Palmeiras no clássico, principalmente pela aplicação tática e entrega dentro de campo. João Martin relembrou a maratona de jogos imposta pelo calendário do futebol brasileiro e que a comissão técnica já entende como trabalhar a sequência de partidas para obter bons resultados.

Sabemos do desgaste que esse campeonato tem e temos que jogar a regra do jogo. Já estamos aqui há cinco anos e meio e não é por acaso que estamos sempre lutando para sermos campeões. Sabemos o que temos que fazer, principalmente nesses jogos. É o segundo jogo em três dias, o São Paulo também não esteve na final e disputou dois jogos a menos. Sabemos que as regras nos obrigam a treinar e nos preparar para tudo o que possa acontecer. Estar na frente no resultado e saber defender bem. Fomos muito disciplinados taticamente. Infelizmente, no segundo tempo, queríamos ter feito o segundo, terceiro... mas não conseguimos. Mas fizemos o que foi preciso para somar os três pontos, que são o mais importante do jogo - destacou o auxiliar.

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Na segunda etapa, Abel Ferreira promoveu mudanças e tirou de campo três dos quatro nomes do meio-campo. Mauricio, Marlon Freitas e Andreas Pereira saíram para as entradas de Felipe Anderson, Evangelista e Martínez, respectivamente. João Martins destacou que as trocas foram feitas levando em consideração aspectos físicos e para evitar que os jogadores "quebrem".

- Com este calendário, nos preparamos para tudo. Temos vários cenários, nós não sabemos o que vai acontecer, não sabemos qual o jogador vai quebrar primeiro, fisicamente e mentalmente, porque mentalmente vê-se muitas vezes nas decisões dos jogadores uma precipitação, decisões não são de acordo com a qualidade deles. (...) Não estávamos à espera de tirar o Andreas e o Marlon, mas também estávamos preparados para tirar se fosse preciso. Sabendo que só há cinco substituições, hoje quem ficou até o fim foi o Arias. Se tivéssemos mais uma substituição seria ele - iniciou Martins, que também ponderou os critérios da arbitragem para a aplicação de cartões, o que interferiu nas substituições, segundo ele.

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- Quanto aos cartões, faz parte do jogo, as vezes é preciso fazer falta. O Andreas levou cartão para compensar o cartão do Enzo Díaz, que faz parte, já sabemos como é que são as regras aqui. Já que deu um amarelo ao São Paulo, vai ter que dar um amarelo ao Palmeiras. E isso condiciona, foi claro [o árbitro Anderson Daronco] nessa compensação. Já estamos aqui há cinco Brasileiros para saber como é que são as regras do jogo - disse.

O auxiliar técnico participou da entrevista coletiva. (Foto: Vinícius Harfush/Lance!)

O auxiliar técnico palmeirense afirmou que os critérios mudaram ao longo dos 90 minutos na marcação de faltas, justificando as reclamações por parte do banco de reservas. Abel Ferreira foi expulso aos 35 minutos da segunda etapa após discussão com Anderson Daronco.

- De repente deixou de marcar faltas, não entendemos o porquê. Mas sentimos, estamos lá dentro [do campo]. E é isso que às vezes nos tira um pouquinho do sério, porque o jogo estava tão calmo nesse aspecto no primeiro tempo, e de repente no segundo tempo o Arias vai em transição, é empurrado, e nada é marcado. A seguir, um toquezinho é falta. Depois marca falta, depois não dá... e parece que começa a inclinar um pouquinho. Resta saber, e isso nós não vamos conseguir saber, se são indicações ou se faz parte mesmo do controle do jogo. Mas se uma coisa é certa, aqui a lei da compensação funciona muito bem, o futebol brasileiro é assim. E isso não é sobre o Daronco mas todos os árbitros que gerem o jogo dessa forma - completou.

O que vem por aí

O Campeonato Brasileiro pausa por nove dias por conta da Data Fifa, que será realizada entre os dias 23 e 31 de março. Na volta, o Palmeiras recebe o Grêmio, no Allianz Parque, no dia 2 de abril. Na sequência, viaja até Salvador para enfrentar o Bahia na Fonte Nova no dia 5 de abril e, três dias depois, estreia na Libertadores diante do Junior Barranquilla, na Colômbia.

O elenco palmeirense teve sete nomes chamados para jogos com suas seleções na Data Fifa. No Paraguai, Gustavo Gómez, Ramon Sosa e Mauricio, que tem cidadania paraguaia e fará sua estreia pelo país, foram chamados. Piquerez e Emiliano Martínez estão na lista do Uruguai, além de Flaco López na Argentina e Jhon Arias pela Colômbia.