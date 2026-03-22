Elenco do Palmeiras tem dia marcado para reapresentação na Data Fifa; Abel chegará depois

O elenco do Palmeiras vai ganhar três dias de folga após a vitória sobre o São Paulo, por 1 a 0, na noite deste sábado (21), no Morumbis, que manteve o time na liderança do Brasileirão, mas agora de forma isolada, com 19 pontos. O time vai se reapresentar na Academia de Futebol na quarta-feira (25), durante a Data Fifa. Como já é de costume, o técnico Abel Ferreira ganhará uns dias a mais de descanso, segundo apurou o Lance!.

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A data do retorno do português, no entanto, ainda não está definida, mas como o treinador viajá para a Europa, deve permanecer durante toda a semana fora do país. Isso já é algo comum na comissão técnica alviverde. Quando o treinador está fora em períodos de pausa, o restante da equipe de Abel realiza os treinamentos do elenco.

Nesta altura da temporada de 2026, apenas o atacante Paulinho, em fase de recondicionamento físico, ainda não está à disposição da comissão técnica para entrar em campo. No entanto, o retorno do camisa 10 está próximo e deve ainda em abril, que é quando os jogos do Nacional vão retornar após a Data Fifa.

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Convocados do Palmeiras na Data Fifa

O Palmeiras tem sete jogadores convocados por suas seleções nesta Data Fifa de março. São eles: Gustavo Gómez, Ramón Sosa e Mauricio (Paraguai), além dos atacantes Flaco López (Argentina) e Jhon Arias (Colômbia). Para fechar a seleção alviverde, Piquerez e Emiliano Martínez (Uruguai) estão na pré-lista.

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