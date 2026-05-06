O Palmeiras assumiu a liderança do grupo F da Libertadores após vencer o Sporting Cristal por 2 a 0 na última terça-feira, em Lima. A equipe soma oito pontos em quatro rodadas, dois à frente justamente dos peruanos.

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O elenco retornou ao Brasil após o confronto e terá dois dias de descanso, assim como a comissão técnica, antes de retomar os trabalhos na sexta-feira, quando inicia a preparação para a partida contra o Remo, pelo Brasileirão.

O intervalo de cinco dias entre os compromissos é algo inédito desde o término da primeira fase do Campeonato Paulista. Na ocasião, o Palmeiras entrou em campo no dia 15 de fevereiro, contra o Guarani, e voltou a jogar no dia 21, contra o Capivariano, pelas quartas de final do torneio estadual, em ambas as partidas como mandante.

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- Eu não peço uma semana para preparar um jogo. Desde que cheguei ao Brasil, falo sempre da mesma coisa. No mínimo três dias, jogar ao quarto dia. Desafio vocês a olhar aos calendários do Palmeiras e das outras equipes - afirmou Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, durante coletiva na última terça-feira.

A delegação do Palmeiras realizará treinamentos na sexta-feira e no sábado antes de viajar para Belém, capital do Pará, onde enfrentará o Remo. No Brasileirão, a equipe de Abel Ferreira aparece na liderança com 33 pontos, seis à frente do Flamengo, segundo colocado.

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Flaco López durante partida entre Palmeiras e Sporting Cristal, em Lima, pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores (Foto: Rodilei Morais /Fotoarena/Folhapress)

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