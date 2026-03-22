Em apenas um terço dos jogos, Arias iguala números da Inglaterra no Palmeiras

Jhon Arias foi decisivo para o Palmeiras no clássico contra o São Paulo e marcou na vitória alviverde no clássico deste sábado (21), pelo Brasileirão. O colombiano completou seu nono jogo com a camisa palmeirense e já igualou os mesmos números que teve no Wolverhampton durante sua passagem na Inglaterra.

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A diferença entre as participações diretas em gols pelos clubes está no tempo que Arias precisou para marcar duas vezes, além de uma assistência anotada. Enquanto no Palmeiras o atacante demorou apenas nove jogos para alcançar a marca, Arias levou 26 partidas com o clube inglês. O colombiano precisou de pouco mais de um terço dos jogos, ou 34% das partidas.

Enquanto na Premier League Jhon Arias teve uma média de 0.08 gols por jogo, ou um gol a cada 13 partidas, os números melhoraram consideravelmente no Palmeiras. O colombiano tem um média de 0.22 gols por jogo, ou um gol a cada quatro jogos e meio. São 171 minutos para balançar as redes no alviverde, contra 460 minutos enquanto esteve nos Wolves. O levantamento é do Lance! em parceria com o Sofascore.

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Contratado em julho de 2025 pelo Wolverhampton, da Premier League, Jhon Arias não desempenhou bem e não emplacou o mesmo nível técnico que tinha no Fluminense, o que o levou à Europa. Os Wolves brigam contra o rebaixamento no Campeonato Inglês e o colombiano levou apenas seis meses antes de confirmar seu retorno ao futebol brasileiro.

Contratado por 25 milhões de euros (R$ 155 milhões à época), Arias chegou com status de primeira prateleira, mesmo em má fase na Inglaterra. A prova disso foi o esforço que o Palmeiras fez para contar com o jogador, já que precisou cobrir uma proposta anterior feita pelo Fluminense, que tinha por acordo uma prioridade de compra do atleta.

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O atacante assumiu a camisa 11 e vem conquistando espaço na equipe comandada por Abel Ferreira. Foi titular pelo quinto jogo consecutivo na equipe e pela segunda vez atuou os 90 minutos completos. Nas outras quatro oportunidades, Arias saiu do banco de reservas. Agora, vai para a disputa da Data Fifa com a moral elevada para defender a seleção colombiana.

Arias assumiu a camisa 11 no Palmeiras. (Foto: Fernando Mendes/RP FOTOPRESS/GazetaPress)

➡️ João Martins elogia entrega do Palmeiras e questiona critérios da arbitragem no clássico

Readaptação ao Brasil

O auxiliar técnico João Martins, que participou da entrevista coletiva após a partida, elogiou a entrega do atacante desde sua chegada e avaliou aspectos extra-campo como pontos importantes da virada de chave de Arias. O treinador destacou que o bom desempenho no futebol brasileiro na passagem pelo Fluminense e a familiarização com o país fazem a diferença para o atleta.

Em campo, o auxiliar entende que Arias pode entregar diferentes funções e diferentes posições, como a que vem atuando nos últimos jogos, pelo meio, algumas vezes com duas referências no ataque, outras com apenas um homem de frente. Mesmo com o bom desempenho na largada pelo Palmeiras, João Martins afirma que ainda é importante dar tempo para a adaptação completa do joagdor.

- Todas as mudanças que há na vida profissional ou pessoal, eu preciso de tempo. Preciso de tempo para adaptar ao trânsito, ao caminho para o trabalho, se a família está bem adaptada. O Arias chegou e nós já estávamos em competição, ele teve que se adaptar, mas tem uma grande vantagem, que ele já esteve aqui. As vezes quando o jogador chega ao Brasil é mais difícil, é preciso mais tempo de adaptação. É se adaptar aos colegas, tem que se adaptar aos funcionários, tem que se adaptar ao treinador, tem que se adaptar à forma de jogar, tem que se adaptar ao contexto... mas é uma grande pessoa e um grande profissional. Vai ajudar, faz várias funções e várias posições. Ele decidiu vir para cá, vai nos ajudar, mas vamos dar esse tempo - explicou Martins.