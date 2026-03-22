Perto da volta? Palmeiras projeta as etapas para retorno de Paulinho aos gramados
Auxiliar técnico João Martins falou sobre as condições físicas do atacante, que se recupera de grave lesão na tíbia
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Fora de combate desde julho de 2025, o atacante Paulinho caminha para a reta final de recuperação no Palmeiras. O jogador já faz atividades em campo com o elenco, mas ainda precisa de mais algumas etapas antes do retorno.
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O auxiliar técnico da equipe, João Martins, foi quem participou da coletiva de imprensa após a partida no lugar de Abel Ferreira, que tinha um compromisso pessoal e já não participaria da atividade, antes mesmo da sua expulsão no clássico. Segundo o treinador, não há uma pressa do Palmeiras em estabelecer uma data, mas já é possível projetar um período para o retorno.
- Está ocorrendo muito bem. Temos controlado muito bem, tem evoluído, já faz pequenos jogos, usando campo reduzido, o que representa 40% a 50% da carga do jogo. Mas não vamos por timings, não vamos ter ansiedade. Sabemos o que temos que fazer, está correndo muito bem. Agora são mais dez dias [de pausa para a Data Fifa], que são mais dez dias de evolução. Deus queira que daqui 15 dias a três semanas ele já comece a trabalhar com o grupo para depois ser incluído na lista como os outros - explicou João Martins.
Paulinho chegou ao Palmeiras no começo de 2025 por 18 milhões de euros (R$ 115 milhões na época) em negociação com o Atlético Mineiro. Em Belo Horizonte, o atacante já havia enfrentado um problema na tíbia e passado por uma cirurgia para correção de uma fratura. Meses depois, voltou a sentir um forte incômodo, o que o afastou dos gramados.
O jogador ainda disputou o Mundial de Clubes da Fifa pelo Palmeiras, mas já na competição precisou de controle de carga e não atuou 100% fisicamente. Logo após a eliminação do alviverde nas quartas de final para o Chelsea, o camisa 10 anunciou a pausa para um tratamento mais intenso.
O que vem por aí no Palmeiras
Assim como Paulinho, a comissão técnica e parte do elenco palmeirense vai aproveitar a Data Fifa para o descanso e aprofundamento nos treinos. A equipe terá pausa na sequência de partidas entre os dias dia 23 e 31 de março. Aqueles que não foram convocados farão atividades na Academia de Futebol visando o retorno do Brasileirão e a largada na Libertadores.
Palmeiras recebe o Grêmio, no Allianz Parque, no dia 2 de abril. Na sequência, viaja até Salvador para enfrentar o Bahia na Fonte Nova no dia 5 de abril e, três dias depois, estreia na Libertadores diante do Junior Barranquilla, na Colômbia.
O elenco teve sete nomes chamados para jogos com suas seleções na Data Fifa. No Paraguai, Gustavo Gómez, Ramon Sosa e Mauricio, que tem cidadania paraguaia e fará sua estreia pelo país, foram chamados. Piquerez e Emiliano Martínez estão na lista do Uruguai, além de Flaco López na Argentina e Jhon Arias pela Colômbia.
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