Perto da volta? Palmeiras projeta as etapas para retorno de Paulinho aos gramados

Fora de combate desde julho de 2025, o atacante Paulinho caminha para a reta final de recuperação no Palmeiras. O jogador já faz atividades em campo com o elenco, mas ainda precisa de mais algumas etapas antes do retorno.

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O auxiliar técnico da equipe, João Martins, foi quem participou da coletiva de imprensa após a partida no lugar de Abel Ferreira, que tinha um compromisso pessoal e já não participaria da atividade, antes mesmo da sua expulsão no clássico. Segundo o treinador, não há uma pressa do Palmeiras em estabelecer uma data, mas já é possível projetar um período para o retorno.

- Está ocorrendo muito bem. Temos controlado muito bem, tem evoluído, já faz pequenos jogos, usando campo reduzido, o que representa 40% a 50% da carga do jogo. Mas não vamos por timings, não vamos ter ansiedade. Sabemos o que temos que fazer, está correndo muito bem. Agora são mais dez dias [de pausa para a Data Fifa], que são mais dez dias de evolução. Deus queira que daqui 15 dias a três semanas ele já comece a trabalhar com o grupo para depois ser incluído na lista como os outros - explicou João Martins.

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Paulinho chegou ao Palmeiras no começo de 2025 por 18 milhões de euros (R$ 115 milhões na época) em negociação com o Atlético Mineiro. Em Belo Horizonte, o atacante já havia enfrentado um problema na tíbia e passado por uma cirurgia para correção de uma fratura. Meses depois, voltou a sentir um forte incômodo, o que o afastou dos gramados.

O jogador ainda disputou o Mundial de Clubes da Fifa pelo Palmeiras, mas já na competição precisou de controle de carga e não atuou 100% fisicamente. Logo após a eliminação do alviverde nas quartas de final para o Chelsea, o camisa 10 anunciou a pausa para um tratamento mais intenso.

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Paulinho, atacante do Palmeiras, se recupera de lesão na tíbia. (Foto: Divulgação/TV Palmeiras)

O que vem por aí no Palmeiras

Assim como Paulinho, a comissão técnica e parte do elenco palmeirense vai aproveitar a Data Fifa para o descanso e aprofundamento nos treinos. A equipe terá pausa na sequência de partidas entre os dias dia 23 e 31 de março. Aqueles que não foram convocados farão atividades na Academia de Futebol visando o retorno do Brasileirão e a largada na Libertadores.

Palmeiras recebe o Grêmio, no Allianz Parque, no dia 2 de abril. Na sequência, viaja até Salvador para enfrentar o Bahia na Fonte Nova no dia 5 de abril e, três dias depois, estreia na Libertadores diante do Junior Barranquilla, na Colômbia.

O elenco teve sete nomes chamados para jogos com suas seleções na Data Fifa. No Paraguai, Gustavo Gómez, Ramon Sosa e Mauricio, que tem cidadania paraguaia e fará sua estreia pelo país, foram chamados. Piquerez e Emiliano Martínez estão na lista do Uruguai, além de Flaco López na Argentina e Jhon Arias pela Colômbia.