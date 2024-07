Copiar Link

Escrito por Rafael Oliva • Publicada em 17/07/2024 - 04:00 • São Paulo (SP)

Palmeiras e Botafogo foram os protagonistas do Brasileirão 2023 e, nesta quarta-feira (17), voltam a se encontrar em clima de decisão pelo torneio. Fora dos gramados, a situação é de tensão — muito em razão dos embates entre John Textor e Leila Pereira. Mesmo assim, o Verdão busca acalmar os ânimos e considera que a "rivalidade" é uma via de mão única.

Publicamente, personagens alviverdes buscaram colocar "panos quentes" para o jogo. Abel Ferreira, por exemplo, fez questão de ressaltar que quem começou tudo não foi o Palmeiras, e sim o Botafogo.

Comemoração do Verdão após a vitória de 2023 (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

— A rivalidade não foi pelo Palmeiras. Não foi por nós. Falarei mais uma vez: o maior mérito do Palmeiras é ser uma equipe resiliente. Quero relembrar todo mundo, parece que só o Palmeiras está brigando pelo título. Há três rodadas do fim, Palmeiras, Botafogo, Grêmio e Bragantino podiam ser campeões. Por que só imbicam com o Palmeiras? O campeonato foi decidido até a última rodada — afirmou o treinador, após a vitória do Verdão sobre o Atlético-GO, na última semana. Clique aqui para ler a entrevista completa.

O elenco do Palmeiras demonstrou estar sintonizado na mentalidade fria sobre o confronto com o Botafogo. Paralelamente à fala de Abel, Raphael Veiga passava em outro setor do Allianz Parque e reforçou o discurso do comandante.

— O sentimento daqui é de mais um jogo importante como todos os outros. Da nossa parte, não tem essa rivalidade. A gente vai se preparar, querer ganhar o jogo como todos os outros, até porque vale os três pontos. Vamos nos preparar para fazer nosso melhor — disse o meia.

Palmeiras venceu o Botafogo no returno de 2023 (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Palmeiras também ameniza nos bastidores

Outra demonstração da tentativa de esfriar o clima e focar no desempenho em campo é que a presidente Leila Pereira não viajará para o Rio de Janeiro.

Ainda na última semana, quando veio à tona a ideia de John Textor de processar a presidente palmeirense na Justiça dos EUA, a empresária não quis se manifestar sobre o assunto. O Palmeiras também tratou o tema com sobriedade e informou que Leila não se pronunciaria porque já disse tudo o que pensa sobre o dono da SAF do Botafogo.

Leila Pereira e John Textor (Fotos: AGIF)

Palmeiras x Botafogo: tudo que você precisa saber

Os adversários se encontram a partir das 21h30 desta quarta (17), no Nilton Santos, pela 17ª rodada do Brasileirão. O Botafogo tem 33 pontos e lidera o torneio pelos critérios de desempate, porque possui a mesma pontuação do Palmeiras.