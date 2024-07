Foto: Ettore Chiereguini/AGIF







Escrito por Rafaela Cardoso • Publicada em 14/07/2024 - 04:00 • São Paulo (SP)

Na temporada passada, quando o Botafogo tinha a mão na taça do Brasileirão e acabou perdendo o campeonato pelos péssimos resultados do segundo turno, o Palmeiras fez a sua parte, foi competente e assegurou o bicampeonato da competição. No entanto, muito se fala em uma possível rivalidade entre paulistas e cariocas, até mesmo pelas recentes alfinetadas entre Leila Pereira, presidente do Alviverde, e John Textor, dono do Glorioso.

Para o elenco palmeirense, a rivalidade parece não existir. Os dois times se enfrentam na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, na quarta-feira (17), no Estádio Nilton Santos, e os dois primeiros colocador duelam para ver quem ficará com a ponta da tabela, que atualmente é do Botafogo pelo critério de desempate.

Raphael Veiga, um dos principais nomes deste elenco comandado por Abel Ferreira, vê o confronto como mais um jogo importante para o Palmeiras. Veja no vídeo acima.

- O sentimento daqui é de mais um jogo importante como todos os outros. Da nossa parte, não tem essa rivalidade, a gente vai se preparar, vai querer ganhar o jogo como rodos os outros, até porque vale os três pontos. Vamos nos preparar para fazer nosso melhor - disse o meio-campista.

Depois da vitória alviverde sobre o Atlético-GO, na última rodada, Abel Ferreira cutucou o time carioca ao afirmar que fica "triste quando insinuam algumas coisas". Textor acusou o Palmeiras de ser beneficiado no Campeonato Brasileiro de 2023.

- É triste quando insinuam algumas coisas. Antes de olhar para fora, de arranjar desculpas, eu olho para dentro - disse o português.

Botafogo e Palmeiras têm os mesmos 33 pontos, no entanto, o tim alvinegro tem dois gols a mais que o alviverde, o que garante o time na liderança do Brasileirão.