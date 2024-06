Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 05/06/2024 - 16:18 • Brasília (DF)

A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, disparou contra John Textor, dono da SAF do Botafogo, na CPI da Manipulação de Jogos. Segundo a dirigente, o empresário é um "grande mal para o futebol brasileiro". Confira no player acima.

A gente não pode deixar que uma pessoa sente aqui e fala para o mundo que há manipulação sem absolutamente nada. Inclusive, eu vi na imprensa que ele entrou (John Textor) com um processo contra mim e não fui citada ainda. Não é processo que vai fazer eu deixar de pensar o que eu penso dele. Ele é um grande mal. As atitudes dele são um grande mal para o futebol brasileiro — criticou Leila Pereira

🤔 POR QUE LEILA PEREIRA FOI AO SENADO?

A presidente do Palmeiras foi ouvida como testemunha para responder os questionamentos de John Textor sobre manipulação de resultados no Campeonato Brasileiro, inclusive, do Palmeiras. O convite foi feito pelo presidente da CPI, o senador Jorge Kajuru (PSB-GO).

Num primeiro momento, o encontro com Leila Pereira seria junto de Julio Casares, presidente do São Paulo. No entanto, as agendas não se casaram e a opção se tornou inviável.