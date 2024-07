Copiar Link

Escrito por Rafael Oliva • Publicada em 11/07/2024 - 23:00 • São Paulo (SP)

O Palmeiras já pensa no Botafogo, próximo adversário pelo Brasileirão, e o técnico Abel Ferreira abordou as polêmicas recentes envolvendo o time carioca.

Depois da vitória alviverde sobre o Atlético-GO, nesta quinta-feira (11), o treinador afirmou que fica "triste quando insinuam algumas coisas". O dono da SAF do Botafogo, John Textor, acusou o Palmeiras de ser beneficiado no Campeonato Brasileiro de 2023, quando superou o Glorioso na tabela e acabou campeão.

Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, durante jogo contra o Atlético-GO; próximo adversário é o Botafogo (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

— É triste quando insinuam algumas coisas. Antes de olhar para fora, de arranjar desculpas, eu olho para dentro. Dudu, se você está sozinho com o goleiro, tem que acertar o gol. Não podemos dar desculpas. Nós procuramos melhorar e olhar para dentro. Precisamos de um Botafogo forte, Flamengo forte. O Campeonato Brasileiro é o mais disputado do mundo, não sei por que querem atribuir só à duas equipes — afirmou Abel Ferreira, ao responder sobre as expectativas para o jogo diante do Fogão.

Ao analisar a disputa pelo título do último Brasileirão, Abel ressaltou que até a reta final havia diversas equipes com possibilidades de levantar a taça, como Bragantino, Flamengo e Grêmio.

— Não foi pelo Palmeiras. Não foi por nós. Falarei mais uma vez: o maior mérito do Palmeiras é ser uma equipe resiliente. Quero relembrar todo mundo, parece que só o Palmeiras está brigando pelo título. Há três rodadas do fim, Palmeiras, Botafogo, Grêmio e Bragantino podiam ser campeões. Por que só imbicam com o Palmeiras? O campeonato foi decidido até a última rodada — disse o português, que fez elogios à equipe botafoguense.

— Não tenho problema com ninguém. Botafogo é uma grande equipe, excelente treinador. Tem um presidente que tem gastado muito em contratações. (...) Todo resto é um circo. Da minha parte e dos jogadores vamos avaliar o adversário, disputar o jogo e jogar para ganhar. Reconhecer, sim, que do outro lado está uma belíssima equipe. Vai lutar até o fim pelo título. Todo resto da história, fico triste quando querem isolar uma equipe. Não foi só o Palmeiras que tinha a oportunidade de ganhar — concluiu.

Quando é o próximo jogo do Palmeiras, contra o Botafogo?

Botafogo x Palmeiras, quarta-feira (17), no Nilton Santos - 17ª rodada do Brasileirão, às 21h30