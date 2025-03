Palmeiras goleia em jogo-treino durante preparação para final do Paulistão

O Palmeiras disputou, na manhã desta sexta-feira (21), jogo-treino contra o Mauaense, na Academia de Futebol. A partida, dividida em dois tempos de 35 minutos, terminou 6 a 1 para o Verdão. Allan, Flaco López (2x), Thalyes (2x) e Luighi marcaram os gols do Verdão na atividade.

Apresentado nesta tarde como sétimo reforço do Alviverde para a temporada, Lucas Evangelista recebeu minutos da comissão técnico no jogo e participou da joga de uns do gols marcados pelo atacante Thalys.

Posteriormente, o elenco realizou teste para avaliar a perde de suar de cada atleta por meio de adesivos fixados em áreas específicas do corpo. Os dados são coletados pelo departamento médico do clube com a intuito de preparar controle individualizado para cada atleta.

A equipe comandada por Abel Ferreira volta a campo no próximo sábado para seguir a preparação para o duelo contra o Corinthians, na Neo Química Arena, pelo jogo de volta da final do Campeonato Paulista. Para manter vivo o sonho do tetracampeonato, o Verdão precisa vencer por dois gols de diferença. Caso vença por apenas um gol, a decisão do título será nos pênaltis.

Flaco López comemora gol em jogo-treino do Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Palmeiras terá desfalques para decisão do Paulistão

Além do lateral-direito Marcos Rocha, que deixou o confronto de ida com problemas musculares na coxa, o Palmeiras não terá à disposição o zagueiro Gustavo Gómez e o atacante Bruno Rodrigues. Paulinho, que se recupera de cirurgia na perna, ainda não realizou treinamentos com contato físico e também deve desfalcar o Verdão.

Já Maurício, que operou o ombro após se lesionar no clássico contra o São Paulo, ainda pela fase de grupos, foi liberado pelo departamento médico alviverde e participou de parte das atividades com o restante do elenco. Com isso, a tendência é que o meio-campista esteja no banco de reservas na próxima quinta-feira, em Itaquera.