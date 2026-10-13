Palmeiras finaliza preparação para Libertadores com novidade no DM
Alviverde viaja ainda nesta terça-feira (13) para o Rio de Janeiro
O Palmeiras treinou na manhã desta terça-feira (13) e encerrou a preparação para o jogo de ida da semifinal da Libertadores contra o Fluminense. As equipes se enfrentam nesta quarta-feira (14), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã.
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Ramón Sosa, substituído durante a goleada por 4 a 1 sobre o Corinthians devido a um incômodo muscular, treinou normalmente com o restante do elenco na Academia de Futebol e deve ficar à disposição da comissão técnica.
Sob o comando de Abel Ferreira, o elenco realizou um trabalho posicional e, na sequência, uma atividade recreativa. A delegação viaja nesta tarde para o Rio de Janeiro, onde ficará concentrada para o confronto. Suspenso, o treinador não poderá comandar a equipe à beira do gramado. Com isso, o auxiliar João Martins será o responsável por dirigir o time durante a partida.
O duelo desta quarta-feira (14) será o primeiro entre Palmeiras e Fluminense em uma fase eliminatória da Libertadores. As equipes já se enfrentaram duas vezes pela competição, com uma vitória do time carioca por 2 a 0 e outra do Alviverde por 3 a 1.
Capitão do Palmeiras, Gustavo Gómez disputará sua sétima semifinal de Libertadores pelo clube. O zagueiro comentou as mudanças no elenco desde sua chegada e destacou a mentalidade vencedora da equipe, que conquistou o Campeonato Paulista no início do ano.
- Muito bom disputar a minha sétima semifinal de Libertadores pelo Palmeiras. Isso mostra também a seriedade do trabalho do clube, a consistência que é bem difícil de atingir no futebol hoje em dia. É outro grupo agora que começou a se formar, com jogadores novos, de muito talento e, o mais importante, com fome de ganhar e conquistar. Conquistamos o Paulista e agora estamos em busca das três competições. Na Libertadores, enfrentaremos um grande adversário e estamos nos preparando da melhor forma para alcançarmos mais uma final - afirmou Gustavo Gómez.
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