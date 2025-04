Palmeiras fecha dia perfeito contra o Corinthians e quebra jejum em 2025

O Palmeiras venceu o Corinthians duas vezes pelo Campeonato Brasileiro (12) neste sábado e quebrou um jejum na atual temporada. Pela manhã, a equipe feminina virou nos acréscimos do segundo tempo e venceu na Fazendinha. À tarde, foi a vez do time masculino: 2 a 0 no primeiro triunfo sobre o rival em 2025.

O duelo, disputado na Arena Barueri, marcou o reencontro entre as equipes após a final do Campeonato Paulista, quando o Corinthians venceu o jogo de ida, empatou a volta na Neo Química Arena e ficou com o título estadual.

Com sete pontos em três rodadas, o Verdão assumiu, provisoriamente, a liderança do Brasileirão, mas aguarda o complemento da rodada para saber se seguirá na ponta da tabela.

Palmeiras derrota o Corinthians na Fazendinha

Após sair atrás no marcador com já na segunda etapa, o Palmeiras empatou o confronto com gol de Laís Estevam, que aproveitou vacilo da zaga adversária e chutar forte para o fundo da rede.

Nos acréscimos, uma falta garantiu a vitória do Alviverde aos 49 minutos do segundo tempo. Andressinha, no último lance da partida, acertou o ângulo da goleira Nicole e decretou o fim do jogo.

Jogadoras do Palmeiras comemoram gol da virada sobre o Corinthians pelo Brasileirão Feminino (Foto: CBF)

Uruguaios garantem a dobradinha

Dominante, o Palmeiras controlou o rival na Arena Barueri e venceu o Dérbi pela primeira vez em 2025. Aos 13 minutos, Piquerez aproveitou vacilo da zaga do Corinthians na entrada da área, ajeitou o corpo e bateu forte para vencer Donelli.

Logo na sequência, Emiliano Martínez acertou um lindo chute e marcou seu primeiro gol com a camisa do Verdão. Nos minutos finais, a torcida palmeirense aproveitou para provocar o rival com gritos de "olé".