Emiliano Díaz admite falhas do Corinthians em clássico contra Palmeiras

O auxiliar técnico Emiliano Díaz, que comandou o Corinthians no clássico contra o Palmeiras, falou sobre o desempenho do time na derrota por 2 a 0. A partida aconteceu neste sábado (12) na Arena Barueri.

Emiliano reconheceu as falhas do time. Para ele, o Corinthians não soube se encontrar, mas também trouxe à tona os desfalques. Ramón, por exemplo, não esteve na beira do gramado, cumprindo suspensão.

- Erramos muitos passes. No segundo tempo, melhoramos, mas no primeiro não conseguimos nos adaptar nem mudar o panorama do jogo. Nos primeiros 18 minutos, não nos encontramos em campo. E em clássico, quando é assim, não tem desculpa - disse o auxiliar.

Emiliano destacou que aspectos como a marcação em cima do Carillo e algumas escolhas por parte do time atrapalharam o processo em campo também.

- Eles fizeram marcação individual no Carrillo e nos dificultaram. Tentamos reposicionar o Romero, mas não encontramos os espaços. Eles tiveram muitos contra-ataques. Tivemos mais posse no segundo tempo, mas sem efetividade. Há dias em que as coisas simplesmente não funcionam - explicou.

- Às vezes, os jogadores tomam decisões em campo. Aquilo (a saída de bola com Memphis) não foi algo treinado. Eles decidiram ali, e infelizmente não funcionou - completou.

Emiliano analisou rendimento do Corinthians (Foto: Fabio Giannelli/AGIF)

Como foi o jogo?

O Palmeiras dominou o Corinthians na tarde deste sábado (12), na Arena Barueri, e venceu por 2 a 0 no reencontro das equipes após a decisão do Campeonato Paulista. Os uruguaios Piquerez e Emiliano Martínez, ambos no primeiro tempo, marcaram os gols do time alviverde.

Com o resultado, o time comandado por Abel Ferreira chega a sete pontos e assume, provisoriamente, a liderança do Brasileirão. O Timão, por sua vez, permanece com quatro pontos, mas segue dentro da zona de classificação para a próxima edição da Libertadores.