Paulinho volta a jogar após lesão e agradece apoio do Palmeiras

Paulinho estreou no Palmeiras após enfrentar meses de lesão. O jogador entrou no segundo tempo no clássico que terminou em vitória por 2 a 0 para o time alviverde.

continua após a publicidade

O jogador chegou ao clube machucado e terminou seu tratamento com a equipe palmeirense. De acordo com as suas palavras, estava pedindo para voltar desde fevereiro.

➡️ Jogador do Corinthians é alvo de gritos homofóbicos em clássico contra o Palmeiras

- Valeu o sacrifício, o esforço. Foi um desafio muito grande. Joguei quase oito meses machucado, com a perna fraturada, chegou um momento que estava insuportável. Foi muito difícil ter que operar, chegar em um novo clube tendo que recuperar, atrasado com outros jogadores, mas tenho que agradecer todo o staff, fisioterapia e médicos do Palmeiras, estava perturbando muito eles desde fevereiro para poder voltar - disse Paulinho.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Paulinho estreou contra o Corinthians (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Como foi a vitória do Palmeiras em cima do Corinthians?

O Palmeiras dominou o Corinthians na tarde deste sábado (12), na Arena Barueri, e venceu por 2 a 0 no reencontro das equipes após a decisão do Campeonato Paulista. Os uruguaios Piquerez e Emiliano Martínez, ambos no primeiro tempo, marcaram os gols do Verdão.

➡️ Jogador do Corinthians é alvo de gritos homofóbicos em clássico contra o Palmeiras

Com o resultado, o time comandado por Abel Ferreira chega a sete pontos e assume, provisoriamente, a liderança do Brasileirão. O Timão, por sua vez, permanece com quatro pontos, mas segue dentro da zona de classificação para a próxima edição da Libertadores.