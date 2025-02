Palmeiras fecha contratação de quarto reforço para a temporada

O Palmeiras anunciou na tarde desta sexta-feira (14) a contratação por empréstimo de Bruno Fuchs. O defensor, que deixou o Atlético-MG, assinou vínculo válido por uma temporada, com opção de compra fixada.

Quarto reforço do Verdão na janela, Fuchs realizou exames médicos nesta tarde e, posteriormente, visitou as instalações da Academia de Futebol. Envolvido na negociação, Caio Paulista deixa o Alviverde e segue o caminho inverso, reforçando a equipe comandada pelo técnico Cuca.

- A gente fez parte da preparação para as Olimpíadas aqui e, por isso, tenho uma boa memória da Academia de Futebol. Foi a nossa casa, onde demos o primeiro passo da preparação. Tenho boas lembranças. Com a Seleção, deu tudo certo e agora, com a camisa do Palmeiras, que as coisas aconteçam da mesma forma - afirmou o defensor.

Bruno Fuchs chega para suprir a saída de Vitor Reis, que fechou com o Manchester City, da Inglaterra, ainda em janeiro. No Palmeiras, ele irá enfrentar a concorrência dos titulares Gustavo Gómez e Murilo, além de Naves e Bendetti.

- Estou à disposição. Se o professor precisar para hoje ou amanhã, já estou pronto (risos). Fiz a pré-temporada e estou zero bala fisicamente - completou.

Bruno Fuchs, ex-zagueiro do Atlético-MG, foi anunciado como o quarto reforço do Palmeiras na janela de transferências nesta sexta-feira (14) (Foto: Fabiano Menotti / Palmeiras)

Reforços do Palmeiras na janela de transferências

Antes dele, chegaram o meio-campista Emiliano Martínez (que estava no Midtjylland, da Dinamarca) e os atacantes Paulinho (também ex-Atlético-MG) e Facundo Torres (ex-Orlando City, dos Estados Unidos). Todos já estão regularizados no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.

