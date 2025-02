Palmeiras inicia preparação e terá escalação ideal contra o São Paulo

O Palmeiras se reapresentou nesta sexta-feira (14) e iniciou a preparação para o clássico contra o São Paulo. Na terceira colocação do grupo D, o Verdão precisa da vitória para continuar na disputa pelo tetracampeonato e deve ir a campo com a escalação considerada ideal.

Os jogadores que atuaram na vitória por 3 a 0 sobre a Inter de Limeira fizeram trabalho de recuperação física na Academia de Futebo, enquanto os reservas foram a campo.

Bruno Rodrigues e Paulinho cumpriram o cronograma interno, enquanto Felipe Anderson, em estágio de transição física, também trabalhou no gramado com o Núcleo de Saúde e Performance.

Após apresentar quadro febril, Estêvão segue sob cuidados do departamento médico do clube e não preocupa para o Choque-Rei. Com isso, o camisa 47 deve formar dupla de ataque ao lado do uruguaio Facundo Torres.

- Nos últimos anos, nós e o São Paulo sempre fazemos bons jogos. É uma grande equipe, tem ótimos jogadores. Vai ser um jogo difícil, todo mundo que joga contra o Palmeiras cria dificuldade, mas vamos fazer de tudo para fazer um bom jogo e ganhar, que é o principal. É muito importante estarmos todo mundo na mesma frequência, todo mundo caminhando e olhando para o mesmo lado. Sabemos que a torcida é passional, em alguns momentos fica brava ou chateada - afirmou Raphael Veiga.

Rapahel Veiga comemora gol pelo Palmeiras (Foto: Divulgação / Palmeiras)

Provável escalação do Palmeiras

Portanto, a provável escalação do Palmeiras para enfrentar o São Paulo tem: Weverton; Mayke, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Richard Ríos, Raphael Veiga e Maurício; Estêvão e Facundo Torres.

As equipes se enfrentam neste domingo (16), às 18h30 (de Brasília), no Allianz Parque, em duelo válido pela décima rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista.