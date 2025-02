Rony é oficializado pelo Atlético-MG após rescindir com o Palmeiras

Fim da novela Rony. O jogador desembarcou na última quinta-feira (13) em Belo Horizonte, realizou exames médicos e foi oficializado como novo reforço do Atlético-MG nesta tarde. O contrato do atacante será válido por três temporadas, com opção de renovação por mais um ano.

O Palmeiras, antigo clube de Rony, já assinou a liberação do atleta, que foi registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF pelo Galo. Com isso, está liberado para atuar no Campeonato Mineiro.

Vale lembrar que o clube mineiro tinha até esta sexta-feira (14) para inscrever o novo reforço. O investimento na contratação é de aproximadamente 6,5 milhões de euros (R$ 38,8 milhões), com 50% pertencentes ao Palmeiras. O Athletico-PR detém 35%, já Rony, 15%.

Rony, reviravoltas e acerto

Fora dos planos da comissão técnica para a temporada, Rony chegou a fechar, nas últimas semanas, com o Al-Rayyan, do Catar, mas problemas burocráticos impediram a negociação. No futebol brasileiro, o atacante recebeu uma proposta do Fluminense, que já havia se acertado com a direção alviverde, mas a demora na resposta travou as tratativas.

Já nesta semana, o jogador acertou bases com o Atlético-MG, mas voltou a movimentar os bastidores. Em meio ao acordo com os mineiros, o atacante também fechou com o Vasco - em contrato válido por quatro temporadas. No entanto, a postura de Leila Pereira foi decisiva para que a transferência para Minas Gerais fosse concretizada.

- Se o jogador e seu estafe mantiverem o acordo com o Atlético-MG, ele deixará o Palmeiras. Do contrário, seguirá cumprindo seu contrato conosco – avisou a presidente do Verdão.

Rony chegou ao Palmeiras em 2020, disputou 284 partidas, marcou 70 gols, distribuiu 32 assistências e conquistou 11 títulos, entre eles duas Copas Libertadores (2020 e 2021) e dois Campeonatos Brasileiros (2022 e 2023).

Rony, novo reforço do Atlético-MG, em partida pelo Palmeiras (Foto: Mateus Bonomi/AGIF)

