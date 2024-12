Deyverson revela mensagem a Andreas Pereira após final entre Palmeiras e Flamengo

Convidado do "PodPah" desta semana, o atacante Deyverson relembrou o gol pelo Palmeiras na final da Libertadores de 2021. Na ocasião, o jogador aproveitou um erro de Andreas Pereira para marcar o gol do título contra o Flamengo. O centroavante afirmou que tentou conversar com o meia e citou um papo com Kenedy antes de balançar as redes.

- Eu estava convicto que não ia entrar, aí o Veiga sente cãibra. Aí eu pensei: "Ele não vai botar um centroavante no lugar de um meia". Aí ele me chamou e falou "Entra lá, nem você joga e nem o Arão". E quando eu entrei, um jogador do rival deu um sorriso tipo assim: "Você?". E isso faz parte, o cara quer tirar você do jogo - começou Deyverson.

- Só que o Kenedy, eu e ele jogamos juntos no Getafe, e ele falou: "Eu nem vou falar nada porque você é tão iluminado..." Aí demos uma risada e eu falei para ele que iria fazer o gol. E eu tentei mandar mensagem para o Andreas (Pereira), tentei falar com ele depois do jogo, porque ele não mereceu ser apedrejado, é um grande jogador - completou.

Deyverson começou a carreira no Grêmio Mangaratibense-RJ e passou por Benfica-POR, Belenenses-POR, Colônia-ALE, Levante-ESP e Alavés-ESP antes de chegar ao Palmeiras. Durante o período no Alviverde somou empréstimos no Alavés e no Getafe-ESP. Após deixar o clube paulista, atuou pelo Cuiabá até ser comprado pelo Atlético-MG nesta temporada.