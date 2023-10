De acordo com o balancete de agosto, o Verdão esperava fechar o mês no "azul", com cerca de R$ 4,4 milhões de superávit. No entanto, a arrecadação ficou abaixo do esperado e as despesas ficaram acima do orçado. Foram R$ 66,1 milhões de receitas e R$ 73 milhões em gastos, que resultaram no déficit de R$ 6,9 milhões. No orçamento, a previsão era arrecadar R$ 70,1 milhões e ter R$ 63,8 milhões em despesas.