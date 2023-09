O Palmeiras está cada vez mais próximo de zerar a dívida com a Crefisa pela compra de jogadores com dinheiro emprestado da patrocinadora. Segundo informou o Uol e confirmou o Lance!, a quantia caiu para R$ 43 milhões e foi informada em reunião do COF (Conselho de Orientação e Fiscalização). Além disso, no balanço do mês de julho, o clube teve um superávit de R$ 28,9 milhões, bem acima do previsto.