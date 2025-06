Titular do Palmeiras sente desconforto e vira dúvida para estreia no Mundial

Convocado pela seleção colombiana para as Eliminatórias Sul-Americanas, Richard Ríos sofreu um desconforto físico e preocupa a comissão técnica do Palmeiras. Com isso, passa a ser dúvida para a estreia do time no Mundial, no próximo domingo (15), contra o Porto.

continua após a publicidade

+ Palmeiras equilibra ‘clima de festa’ com responsabilidades em viagem ao Mundial

A informação foi divulgada por Néstor Lorenzo em entrevista. A situação de Ríos motivou a comissão técnica da Colômbia a convocar Rafael Carrascal, do América de Cali, para substituir o meio-campista.

O jogador chegou a realizar parte da última atividade da equipe nacional, mas deve iniciar a partida diante da Argentina, nesta noite, no banco de reservas.

continua após a publicidade

— Aconteceu um inconveniente que foi uma dor que Richard Ríos sentiu, e por isso houve a nova convocação. Disse: Venha, estás na lista de espera e vamos ver o que acontece — afirmou o treinador.

Além de Richard Ríos, o Palmeiras tem outros sete jogadores convocados por suas seleções: Estêvão (Brasil); Piquerez, Emiliano Martínez e Facundo Torres (Uruguai); Gustavo Gómez (Colômbia); Luighi e Benedetti (Brasil sub-20).

continua após a publicidade

O grupo, com o auxílio do avião particular da presidente Leila Pereira, desembarca na próxima quarta-feira (11), em Greensboro, na Carolina do Norte, para se juntar ao restante do elenco na reta final da preparação.

Richard Ríos se apresenta com o restante dos convocados do Palmeiras no próximo dia 11 para a reta final de preparação para o Mundial (Photo by Miguel Schincariol / AFP)

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Lista de relacionados do Palmeiras para o Mundial:

Goleiros: Weverton, Marcelo Lomba e Mateus;

Zagueiros: Gustavo Gómez, Murilo, Bruno Fuchs, Micael, Naves e Benedetti;

Laterais: Giay, Marcos Rocha, Mayke, Piquerez e Vanderlan;

Meio-campistas: Aníbal Moreno, Emiliano Martínez, Lucas Evangelista, Richard Ríos, Raphael Veiga, Mauricio, Allan e Felipe Anderson;

Atacantes: Estêvão, Facundo Torres, Paulinho, Flaco López, Luighi, Thalys e Vitor Roque.