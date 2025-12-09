O Palmeiras buscou a contratação de Fabinho, ex-Liverpool e atualmente no Al-Ittihad. As tratativas com o jogador, no entanto, não evoluíram. O volante tem contrato com o clube saudita até o meio de 2026.

O alto valor de uma eventual negociação, aliado ao planejamento de carreira do atleta, esfriou as conversas entre as partes. A informação foi divulgada inicialmente pelo portal "Nosso Palestra" e confirmada pela reportagem do Lance!.

O volante voltou a ser convocado para defender a Seleção Brasileira após pouco menos de três anos de ausência, na última série de amistosos contra Tunísia e Senegal. No Al-Ittihad desde 2023, o atleta custou 40 milhões de euros aos cofres sauditas. Ao todo, disputou 83 partidas, com cinco gols e seis assistências.

O Palmeiras conta atualmente com o uruguaio Emiliano Martínez e o argentino Aníbal Moreno como opções para a comissão técnica na posição.

O baixo rendimento da dupla, principalmente na segunda metade da temporada, levou Abel Ferreira a utilizar o zagueiro Bruno Fuchs, emprestado pelo Atlético-MG, improvisado como primeiro volante.

Alvo do Palmeiras para a posição de primeiro volante, Fabinho retornou para a Seleção brasileira na última janela de amistosos de 2025 (Foto: Rafael Ribeiro / CBF)

Programação do Palmeiras para 2026

O elenco do Palmeiras foi liberado para férias e retornará às atividades no dia 4 de janeiro, uma semana antes da estreia no Paulistão, contra a Portuguesa, fora de casa.

O quarteto formado por Lucas Evangelista, Figueiredo, Felipe Anderson e Paulinho, por sua vez, seguirá em tratamento com profissionais do Núcleo de Saúde e Performance (NSP) até o dia 23 de dezembro, com o objetivo de acelerar a recuperação física do grupo.

