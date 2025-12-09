A empresa Sil Fios e Cabos Elétricos fechou um contrato de patrocínio com o Campeonato Paulista para as duas próximas temporadas. O acordo abrange todas as divisões do estadual, incluindo Paulistão A2, A3 e A4, o Paulista Sub-23 2ª Divisão, o Paulistão Feminino, a Copa São Paulo de Futebol Jr. (masculina e feminina) e a Copa Paulista.

A marca terá visibilidade em diferentes propriedades de mídia dentro dos estádios, como painéis de LED, placas, backdrops de entrevistas. Também poderá fazer ativações e ações de relacionamento voltadas ao público.

- O Campeonato Paulista é o campeonato mais importante do primeiro semestre no país. Para a Sil, integrar esse cenário é fundamental, já que nossos consumidores possuem forte identificação com o esporte - destaca Silvio Barone Júnior, presidente da empresa. E ele completou:

- Nosso propósito é estar presente em todas as ocasiões, oferecendo soluções elétricas de excelência e fortalecendo a sinergia com essa paixão que nos conecta.

Palmeiras

O investimento amplia o portfólio esportivo da companhia, que já estava presente em modalidades como futsal (no Campeonato Brasileiro de Futsal 2025) e vôlei (com o Vôlei Guarulhos), além de eventos como o Sand Series e o Music Run. Isso sem contar o Palmeiras.

A empresa já tem presença nas mangas das camisas das equipes masculina, feminina e de base, com vínculo até o final do ano que vem.

Em campo

Com o término da temporada, o Palmeiras volta as atenções para a janela de transferências. A diretoria, em conjunto com a comissão técnica, identificou as principais carências do atual elenco, embora não planeje grandes movimentações após a reformulação realizada em 2025.