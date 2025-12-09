Weverton foi liberado pelo Palmeiras, assim como a grande maioria do elenco, e retornará às atividades no dia 4 de janeiro visando o início do Campeonato Paulista. O clube estreará na competição no dia 11 do mesmo mês, fora de casa, diante da Portuguesa.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Em outubro, o goleiro sofreu uma fissura na mão direita que o tirou de ação até o fim da temporada, incluindo a decisão da Copa Libertadores contra o Flamengo. Sem o camisa 21, a comissão técnica optou por promover Carlos Miguel, contratado na última janela de transferências, ao time titular.

Weverton seguia em processo de transição com integrantes do departamento médico e chegou a participar de atividades com bola, ainda com algumas restrições. Diferente do quarteto formado por Lucas Evangelista, Figueiredo, Felipe Anderson e Paulinho, o goleiro está liberado para um período de férias de aproximadamente 25 dias.

continua após a publicidade

Com isso, estará apto para brigar por posição com Carlos Miguel e ficará à disposição para a estreia da equipe na temporada, antecipada por conta da pausa no calendário para a realização da Copa do Mundo nos Estados Unidos.

Em janeiro do ano passado, o goleiro de 37 anos ampliou seu vínculo com o Palmeiras por mais uma temporada, com contrato agora válido até 31 de dezembro de 2026.

continua após a publicidade

Weverton durante atividade do Palmeiras em Lima, no Peru, antes de duelo contra o Flamengo pela final da Libertadores (Foto: Vitor Palhares / Lance!)

+ Palmeiras intensifica tratamento de lesionados e define programação para 2026

Ao longo de 2025, o clube disputou 76 partidas por cinco competições distintas: Paulistão, Copa do Brasil, Brasileirão, Libertadores e Mundial de Clubes. O saldo foi de 45 vitórias, 16 empates e 15 derrotas. Weverton esteve em campo em 58 jogos, todos como titular, incluindo os cinco compromissos da campanha no Mundial.