Palmeiras aposta em mental forte e preparação à longo prazo para surpreender no Mundial

Diversos departamentos do Palmeiras já afirmaram que o clube iniciou os preparativos para a disputa do Mundial, mesmo com a equipe ainda viva em todas as competições do calendário e compromissos duas vezes por semana.

A comissão técnica, em conjunto com o departamento médico, realizou um trabalho de preparação física individual, com o objetivo de suprir carências específicas do elenco — como no caso do atacante Paulinho, em recuperação de cirurgia na perna.

Ao mesmo tempo, Abel Ferreira promoveu a rotação do elenco no início do Campeonato Paulista, buscando equilibrar ritmo de jogo e descanso para o grupo, que pode disputar mais de 80 partidas oficiais ao longo do ano.

- O Abel é um cara que está bastante concentrado no Mundial. Todo ele fala que tá se aproximando cada vez mais, colando isso na nossa cabeça que todos os jogos que disputamos agora fazem parte da preparação para o Mundial. Ele acreditando, a gente passa a acreditar também. Vejo o Abel como uma pessoa fundamental, motivando a gente - afirmou Estêvão.

Estêvão irá se despedir do Palmeiras após o Mundial (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Mudança de mentalidade e contratações

Fora das quatro linhas, a diretoria do Palmeiras identificou a necessidade de mudar a postura no mercado de transferências e reforçar o elenco após uma temporada aquém do esperado em 2024, quando o clube foi eliminado nas oitavas de final da Copa do Brasil e da Libertadores.

Ao todo, sete jogadores chegaram, ao custo de pouco menos de meio bilhão de reais. Entre eles estão os atacantes Paulinho e Vitor Roque, as duas contratações mais caras da história do Palmeiras. Antes de viajar aos Estados Unidos, o Verdão enfrenta o Cruzeiro, em Belo Horizonte, com a missão de se manter no topo do Brasileirão antes do torneio mais importante da temporada.