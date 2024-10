Palmeiras está escalado para o jogo com o Juventude; confira

Palmeiras de Abel Ferreira quer diminuir distância para o Botafogo (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 20/10/2024 - 19:10 • Rio de Janeiro

Na briga pelo título do Brasileirão, o Palmeiras está escalado para o jogo deste domingo, 20, em Caxias do Sul, diante do Juventude, no estádio Alfredo Jaconi. O técnico Abel Ferreira terá praticamente força máxima para o confronto. Os únicos desfalques para o jogo, válido pela 30ª rodada, são o zagueiro Murilo e o meia Maurício, lesionados.

➡️Poucos gols no Brasileirão 2024! Campeonato pode ter artilheiro com menos gols na história; confira!

O defensor sentiu o músculo adutor da coxa direita no último treino antes do jogo e pode ficar fora de combate por até um mês. Maurício, por sua vez, sofreu lesão no ligamento colateral medial do joelho direito há nove dias. Apesar de o caso não ser cirúrgico, ele pode perder o restante da temporada.

Sem os dois jogadores, Abel Ferreira escalou o Palmeiras para a partida com o Juventude com Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Vitor Reis e Caio Paulista; Aníbal Moreno, Richard Ríos e Raphael Veiga; Estêvão, Felipe Anderson e Flaco López.

O time gaúcho, por sua vez, teve dois desfalques de última hora e vai para a partida com Mateus Claus; João Lucas, Danilo Boza, Zé Marcos e Alan Ruschel; Ronaldo, Jadson e Mandaca; Lucas Barbosa, Edson Carioca e Ronnie Carillo.

Juventude tem problemas para enfrentar o Palmeiras

Apesar de o técnico Jair Ventura ter aproveitado as duas semanas sem jogos por causa da data Fifa para recuperar os jogadores, ele terá quatro desfalques: o atacante Gilberto, suspenso, e o zagueiro Lucas Freitas, que pertence ao clube paulista, já estavam de fora. De última hora, ele perdeu o goleiro Gabriel — liberado para acompanhar o nascimento da filha — e o meia Nenê, por "pendências com o STJD", não especificadas.

Vice-líder do Brasileirão, com 57 pontos, o Palmeiras pode colar no líder Botafogo se vencer a partida. O alvinegro carioca apenas empatou por 1 a 1 com o Criciúma na sexta-feira, no Maracanã, e tem 61. O Juventude, por sua vez, quer voltar a vencer após três partidas. O time tem 34 pontos e está a apenas dois da zona de rebaixamento.