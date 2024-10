Palmeiras está escalado para duelo contra o Fortaleza; confira

Equipes se enfrentam pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro (Foto: Baggio Rodrigues/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 26/10/2024 - 16:04 • São Paulo (SP)

O Palmeiras está escalado para o duelo contra o Fortaleza, neste sábado (26), pelo Brasileirão. O Verdão encara a equipe cearense em busca da liderança da competição nacional. Atualmente, a equipe paulista está há um ponto do líder, Botafogo.

Abel Ferreira promoveu duas mudanças na equipe em relação ao último jogo, a goleada do Verdão contra o Juventude por 5 a 3.

O Verdão tem dois desfalques para a partida. Marcos Rocha e Aníbal Moreno estão suspensos por acúmulo de cartões amarelos. Com isso, Abel Ferreira optou por escalar Mayke e Zé Rafael na equipe titular.

O lateral volta a ser titular após dois meses. O último jogo em que Mayke foi titular foi na vitória por 5 a 0 contra o Cuiabá, pelo Brasileirão, no dia 24 de agosto. Naquela ocasião, o jogador teve que ser substituído ainda no primeiro tempo após lesão na panturrilha.

O Palmeiras entra em campo com: João Ricardo; Brítez, Kuscevic, Tomás Cardona e Eros Mancuso; Matheus Rossetto, Hércules e Martínez; Yago Pikachu, Lucero e Moisés.

O Fortaleza, terceiro colocado da competição, busca um resultado positivo fora de casa para voltar á disputa do título. convida escalou o time com: Weverton; Mayke, Gustavo Gómez, Vitor Reis e Caio Paulista; Zé Rafael, Richard Ríos e Raphael Veiga; Estêvão, Flaco López e Felipe Anderson.

Embora ambos estejam no G4, os clubes estão lutando por dois "motivos diferentes". O Palmeiras busca assumir a liderança, contando com o empate ou derrota do Botafogo. Já o Fortaleza, precisa da vitória para colar no Verdão e continuar o sonho do título inédito. O jogo está marcado para ás 16h30 (de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo.