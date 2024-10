Leila Pereira abre o jogo sobre novo patrocínio do Palmeiras

Leila Pereira confirmou a saída de suas marcas da camisa do Palmeiras em 2025 (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 26/10/2024 - 14:17 • São Paulo (SP)

A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, confirmou que Crefisa e FAM (Faculdade das Américas) deixarão de patrocinar o clube na próxima temporada. A dirigente ainda classificou como "muito provável" que uma casa de apostas assuma a posição de patrocínio máster do clube em 2025.

As declarações foram feitas ao jornal "O Globo", em entrevista na qual a mandatária do Verdão também nega que haja conflito de interesses pelo fato de ser presidente do clube e das empresas que patrocinam a instituição.

- Quando era patrocinadora, nunca interferi no futebol. Participava, sim, de reuniões do Conselho, porque era conselheira. Mas nunca vinha à Academia de Futebol (Centro de Treinamento do Palmeiras). Quando me torno presidente, a última palavra é minha. Aliás, você não vai perguntar sobre conflito de interesses? Todo mundo me fala desse bendito conflito de interesses (risos). Não sei onde existe conflito, quando só se põe dinheiro. Nunca fiz negócio com o Palmeiras. Pelo contrário, até beneficio o clube - disse a dirigente, que completou.

- A Crefisa e a FAM são patrocinadoras de todo o futebol. Para que houvesse mais investimento no feminino, autorizei a entrada de outra marca, sem reduzir o que eu pagava. Se é outro patrocinador, eu jamais conseguiria isso. Mas, em dezembro, o ciclo das minhas empresas como patrocinadora se encerra.

Leila explica saída das suas marcas

Na mesma entrevista, Leila justificou a saída de suas marcas da camisa do Palmeiras. Segundo a presidente do clube, o mercado inflacionado pela presença das casas de apostas é o motivo do fim da parceria, que perdura desde 2015.

- Quando comecei a patrocinar o Palmeiras, em 2015, éramos o maior patrocínio da América do Sul. Mas as bets mudaram o panorama dos valores, que são muito altos hoje. Não podemos fugir disso. Estamos em busca de empresas com credibilidade e poder financeiro para honrar seus compromissos. Porque não quero assinar um contrato hoje e, daqui a quatro meses, a empresa ir embora porque não pode pagar.

Parceria entre Crefisa e Palmeiras rendeu 14 títulos ao clube só no futebol masculino profissional (Foto Cesar GrecoPalmeirasby Canon)

Desde que as marcas de Leila Pereira passaram a ocupar o espaço principal na camisa do Palmeiras, a equipe venceu todos os principais títulos do continente: foram quatro Paulistões (2020, 2022, 2023 e 2024), duas Copas do Brasil (2015 e 2020), quatro Brasileirões (2016, 2018, 2022 e 2023), duas Libertadores (2020 e 2021), uma Recopa Sul-Americana (2022) e uma Supercopa do Brasil (2023).

Leila é presidente do Palmeiras desde 2021 e encerra seu primeiro mandato no final deste ano. A dirigente é candidata à reeleição e enfrentará nas urnas o candidato de oposição Savério Orlandi. O pleito está marcado para o dia 24 de novembro.

