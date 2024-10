Grêmio aposta em time ofensivo para enfrentar o Atlético-GO; Veja escalação

Soteldo retorna para o time titular na vaga de Edenílson (Foto: Donaldo Hadlich/Codigo 19/Gazeta Press)







Copiar Link

Escrito por Julia Brasil • Publicada em 26/10/2024 - 15:41 • Porto Alegre (RS)

Acabou o mistério: o Grêmio está escalado para enfrentar o Atlético-GO na tarde deste sábado (26). Para encarar o lanterna do Campeonato Brasileiro, Renato Gaúcho aposta em um time mais ofensivo e, com isso, alterou o esquema da equipe.

➡️Grêmio terá desfalque de peso para enfrentar o Atlético-GO

📋 ESCALAÇÃO DO IMORTAL!

[#PraTodosVerem]

01 Marche

18 João Pedro

05 Rodrigo Ely

28 Jemerson

06 Reinaldo

20 Villasanti (capitão)

23 Pepê

11 Monsalve

07 Soteldo

16 Aravena

22 Braithwaite



RESERVAS

33 Rafael Cabral, 02 Fabio, 03 Geromel, 30 Rodrigo Caio, 26 Mayk, 37 Du Queiroz, 35… pic.twitter.com/Sj4asrMwfi — Grêmio FBPA (@Gremio) October 26, 2024

Em busca dos três pontos, o Grêmio entra em campo com Marchesín; João Pedro, Rodrigo Ely, Jemerson e Reinaldo; Villasanti e Pepê; Monsalve, Soteldo e Aravena; Braithwaite.

Renato Gaúcho aposta em um time mais ofensivo. Nesta tarde, o Tricolor além de enfrentar o lanterna do Campeonato Brasileiro, joga em casa para mais de 35 mil torcedores. Com setores esgotados, a Arena operará pela primeira vez com a capacidade máxima após as enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul.

Grêmio e Atlético-GO entram em campo a partir das 16h30 deste sábado. A partida é válida pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Atualmente na 13ª colocação, o Tricolor busca os três pontos para retornar para a zona de classificação para a Sul-Americana.