Facundo Torres e Paulinho foram anunciados como as duas maiores contratações da história do Palmeiras na mesma janela de transferências. Mesmo assim, a diretoria alviverde enfrenta dificuldades para seguir reforçando o elenco para a temporada, com foco especial no Mundial de Clubes, principal competição do calendário em 2025.

Andreas Pereira, grande alvo do Verdão no mercado, segue como prioridade, mas o Palmeiras adota tom pessimista após um mês de negociações. Atual clube do meia, o Fulham, da Inglaterra, ainda não respondeu a oferta de 20 milhões de euros, além de bonificações por desempenho esportivo, pelo jogador, o que trava as tratativas.

– Não muda (o desejo pelo Andreas após contratar Emiliano Martínez), mas eu não cogito mais o Andreas. Realmente houve conversas com o atleta, com o clube inglês, mas não prosperaram. Estamos aguardando, vamos trabalhar com o que temos, foram excelentes contratações – explicou.

Matheus Pereira, apontado como "plano B" do Palmeiras, é visto como uma das principais lideranças técnicas do Cruzeiro por Pedro Lourenço, proprietário da SAF mineira. O clube celeste fixa o valor de 25 milhões de euros para negociar o meia. Recentemente, o representante do jogador esteve nos Estados Unidos para tentar destravar uma possível negociação.

Porém, a diretoria cruzeirense segue firme em sua postura e descarta liberar o atleta por valores inferiores ao estipulado.

– Já deixei muito claro que nossa ideia é termos um time competitivo. Não temos a menor intenção de negociar o Matheus Pereira ou outro destaque do nosso time – comentou Pedro Lourenço.

Matheus Pereira, alvo do Palmeiras, em ação com a camisa do Cruzeiro (Foto: Fernando Moreno/AGIF)

Além de reforços para o meio de campo, Abel Ferreira pediu a contratação de um zagueiro, após a saída de Vitor Reis para o Manchester City, da Inglaterra. O técnico também solicitou a chegada de um centroavante, já que o elenco perdeu alternativas no setor ofensivo nesta temporada.

Dudu e Lázaro se despediram do clube paulista ao final da última edição do Campeonato Brasileiro. Rony, por sua vez, segue fora dos planos da comissão técnica.