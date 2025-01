Abel volta a cobrar reforços e detalha prioridades do Palmeiras na janela

Frustrado com a derrota de virada do Palmeiras para o Novorizontino, pelo Campeonato Paulista, Abel Ferreira voltou a cobrar a chegada de reforços para elenco, que recebeu a adição dos atacantes Paulinho e Facundo Torres, e do volante Emiliano Martínez até o momento.

Para o treinador português, o setor defensivo é a principal prioridade. Nos últimos dias, o Verdão negociou o zagueiro Vitor Reis para o Manchester City, da Inglaterra, e conta com Gustavo Gómez, Murilo e o jovem Benedetti, recém-promovido ao time principal.

– E nós queremos ter, sobretudo, para os zagueiros, mais uma opção, porque precisamos. Murilo e Naves têm estado muito bem. O Gómez tem tido mais dificuldades, em relação àquilo que é voltar à forma dele. O Benedetti é um moleque da base, que nós estamos a ver, que tem tido, também, um muito bom comportamento – afirmou o treinador.

– Há outras posições que vocês sabem que já falei e não vou estar sempre a repetir elas, para continuarmos a ser competitivos – completou.

Abel explicou que a divisão do elenco do Palmeiras em dois times foi necessária devido ao curto tempo de preparação para o Campeonato Paulista. O treinador também comentou sobre o desempenho do "grupo B", que conquistou apenas um ponto em duas partidas.

– Porque eu é que sou o treinador e eu é que escolho. E como eles chegaram lá dois dias antes, nós temos que entender os riscos de lesões que existem. Vai ser, de fato, um ano muito longo. Começa em 15 de dezembro e termina em dezembro – finalizou.

Abel Ferreira durante partida do Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

O Palmeiras volta a campo na próxima terça-feira (28), contra o Red Bull Bragantino, às 19h30 (de Brasília), no Allianz Parque, pela quinta rodada do Paulistão.