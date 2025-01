Abel Ferreira defende diretoria e indica data de saída do Palmeiras

Em meio às críticas da torcida sobre a atuação do Palmeiras na janela de transferências, Abel Ferreira voltou a defender a diretoria alviverde, responsável pela contratação de três nomes até o momento, mas afirmou que pretende deixar o clube ao final da temporada.

– Vou para meu último ano no Brasil e em todos anos tivemos momentos bons e ruins. Fizemos uma péssima segunda parte e vamos seguir o trabalho. Não há nenhuma equipe que vai ganhar todas. Sabemos o que estamos fazendo. Responsabilidade hoje (pela derrota) é minha, jogamos muito bem a primeira parte, muito mal a segunda parte – disse o português.

Questionada após ser reeleita presidente do Palmeiras, Leila Pereira revelou que deseja manter o treinador pelo próximo triênio (2025 a 2027). Abel, no entanto, deixou claro que, pelo menos no momento, não pretende estender seu vínculo, que se encerra em dezembro.

– O Abel tem contrato conosco até dezembro de 2025 e o nosso foco total, hoje, é a busca pelo nosso tricampeonato brasileiro. Não pensamos em outra coisa. Depois que as coisas estiverem mais tranquilas, não tenha dúvidas de que vou conversar com nosso treinador, porque é meu desejo que ele fique conosco até dezembro de 2027 – afirmou a mandatária em novembro.

Antes da derrota de virada para o Novorizontino, Leila revelou que ainda não iniciou as negociações para renovar o vínculo de Abel Ferreira, mas disse que gostaria de contar com a permanência do profissional, que, na sua visão, é o maior técnico da história do clube.

Leila Pereira, presidente do Palmeiras, ao lado de Abel Ferreira (Foto: Fabio Menotti/Palmeiras)

– Não conversei ainda com Abel sobre renovação, o Abel tem contrato conosco até o fim do ano, mas não é novidade para ninguém que meu desejo é que ele permaneça até o fim do meu segundo mandato – explicou.