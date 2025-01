Leila admite dificuldades na negociação entre Palmeiras e Andreas Pereira: ‘Não cogito mais’

Em entrevista antes da partida entre Palmeiras e Novorizontino, pelo Campeonato Paulista, Leila Pereira falou sobre as dificuldades na negociação com Andreas Pereira e demonstrou pessimismo quanto à chegada do meio-campista ao clube paulista.

continua após a publicidade

+ Jogador mais longevo do elenco, Mayke alcança a marca de 300 partidas pelo Palmeiras

A oferta de 20 milhões de euros, além de bonificações por desempenho, enviada pelo Alviverde ao Fulham, segue na mesa. O clube inglês, no entanto, ainda não enviou uma resposta, o que arrasta a tratativa entre as partes.

– Não muda (o desejo pelo Andreas Pereira após contratar Emiliano Martínez), mas eu não cogito mais o Andreas. Realmente houve conversas com o atleta, com o clube inglês, mas não prosperaram. Estamos aguardando, vamos trabalhar com o que temos, foram excelentes contratações – afirmou a presidente, em entrevista à TNT, antes do duelo.

continua após a publicidade

Apesar de explicar as dificuldades, Leila manteve as portas do clube abertas ao brasileiro, embora esteja satisfeita com as movimentações do Verdão nesta janela de transferências.

– Não temos portas fechadas, mas estamos trabalhando com o que já contratamos e coisas viáveis. Por enquanto não tem novidades – finalizou.

Andreas Pereira, alvo do Palmeiras, em partida do Fulham, da Inglaterra (Photo by Ben STANSALL / AFP)

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Na atual temporada, Andreas Pereira disputou 20 partidas com a camisa da equipe londrina, com dois gols e uma assistência, e possui contrato válido até junho de 2026.

continua após a publicidade

Até o momento, o Palmeiras anunciou os atacantes Facundo Torres e Paulinho, já registrados no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, além de Emiliano Martínez, que assinou contrato na última quinta-feira (24). A chegada do volante, por sua vez, não altera o planejamento do clube no mercado, que segue em busca de outro nome para reforçar o meio de campo.