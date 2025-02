Palmeiras encerra preparação para jogo com o Água Santa; veja escalação

O Palmeiras treinou na manhã deste sábado (8) e finalizou a preparação para o confronto contra o Água Santa, pela fase de grupos do Campeonato Paulista. Depois de breve ativação muscular, o elenco foi a campo na Academia de Futebol e realizou trabalho de aprimoramento de saída de bola, além de finalizações a gol.

Na reta final da atividade, a comissão técnica promoveu um recreativo, mas apenas para os atletas que não foram titulares no clássico contra o Corinthians.

No Dérbi da última quinta-feira (6), Abel Ferreira surpreendeu ao escalar o Palmeiras com três zagueiros. A mudança no esquema tático surtiu efeito, e o Verdão foi superior ao rival no Allianz Parque, especialmente no primeiro tempo. Com isso, a tendência é que o treinador mantenha a formação contra o Água Santa, com Naves, Gómez e Murilo formando o trio defensivo.

Os desfalques, por sua vez, seguem os mesmos. Os atacantes Bruno Rodrigues e Paulinho se recuperam de cirurgia, enquanto Felipe Anderson realiza processo de transição física sob supervisão do departamento médico.

Dono do mando de campo, o Netuno optou por mandar o jogo diante do Palmeiras no Estádio Mané Garrincha, em Brasília.

Abel Ferreira deve manter a escalação do Palmeiras que empatou em 1 a 1 o clássico contra o Corinthians (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

Provável escalação do Palmeiras

Se optar por manter o time que empatou o Dérbi, Abel Ferreira deve escalar a seguinte formação para o duelo contra o Água Santa: Weverton; Naves, Gustavo Gómez e Murilo; Mayke, Richard Ríos, Raphael Veiga, Maurício e Piquerez; Estêvão e Facundo Torres.

As equipes se enfrentam neste domingo (9), a partir das 18h30 (de Brasília), no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, pela oitava rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista. Com 12 pontos conquistados, a equipe comandada por Abel Ferreira ocupa a segunda colocação do grupo D, quatro atrás do líder São Bernardo.