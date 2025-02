Após a negativa com cinco nomes, o Vasco voltou a demonstrar interesse em Rony, do Palmeiras. Pedrinho, presidente cruz-maltino, confirmou o desejo pelo jogador alviverde e ainda contou que pretende contratar de dois a três atacantes.

- Tem muitos jogadores que estamos atrás, que estão no mercado. Rony é um deles. É um jogador que a gente tem interesse, como outros. É uma negociação difícil. Mas já deixei claro que a gente deseja. Já conversamos há bastante tempo - disse Pedrinho. E complementou:

- É um início de temporada. A gente quer fechar a janela com duas ou três contratações no ataque. Não quer dizer que começamos agora. Isso é uma mentira, que causa um caos para me afetar diretamente. Quem quer me afetar diretamente vai ter que esperar o término do meu mandato. Porque eu vou cumprir o que eu prometi, que é entrar aqui e pagar as dívidas.

Em busca de um ponta esquerda, o Vasco fracassou na contratação de Cuello, Wanderson, Ramón Sosa, Brian Rodríguez e Bruma. A posição é considerada a prioridade máxima do Cruz-Maltino nesta janela de transferências.

Rony, atacante do Palmeiras, está na mira do Vasco (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

