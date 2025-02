Atitude de Abel no Dérbi escancara lacuna no elenco do Palmeiras

Em meio à falta de centroavantes no elenco, o Palmeiras encerrou o clássico contra o Corinthians, na última quinta-feira, com Benedetti, zagueiro recém-promovido das categorias de base, atuando no comando de ataque.

Com um jogador a mais após a expulsão de Yuri Alberto no início da segunda etapa, o Verdão teve dificuldades para criar jogadas trabalhadas e passou a apostar em lances individuais e cruzamentos na área adversária. Diante desse cenário, o zagueiro Benedetti, que tem 1,98m, foi acionado pela comissão técnica para atuar como referência no ataque.

Ativo ao mercado, o Palmeiras reforçou o setor ofensivo com as chegadas de Paulinho e Facundo. Ambos, no entanto, com características de atuar pelos lados do campo. O ex-atleta do Atlético-MG chegou a dizer que pode exercer a função de centroavante no time de Abel Ferreira durante coletiva de apresentação, mas ainda se recupera de uma lesão na perna e deve estar à disposição apenas no início de abril.

Antes, a diretoria alviverde fez uma proposta por Gabigol, que acabou sendo retirada devido à falta de resposta do jogador. Em seguida, consultou o Arsenal, da Inglaterra, para avaliar a possibilidade de repatriar Gabriel Jesus, porém também não obteve sucesso.

Opção "caseira", Rony segue fora dos planos da comissão técnica para a temporada e ainda não foi relacionado para compromissos da equipe na temporada. Apesar disso, segue treinando normalmente com o restante do elenco na Academia de Futebol.

Flaco López fora do banco de reservas

Artilheiro no Palmeiras na última temporada com 22 gols marcados, Flaco López não foi relacionado para o Dérbi pelo técnico Abel Ferreira por questões técnicas. Em baixa desde a reta final da última temporada, o argentino encontra dificuldades para retomar o ritmo e segue sem marcar na atual edição do Campeonato Paulista.

Em entrevista após o empate no Allianz Parque, o treinador português foi direto e afirmou que o centroavante precisa responder nos treinamentos para voltar a ganhar oportunidades - seja no banco ou entre os titulares.

Flaco López em campo pelo Palmeiras (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

– Sobre o Flaco, ele já sabe os critérios para jogar na equipe. Nós esperamos que ele continue e mostre no treino o quanto quer jogar nesta equipe – explicou o treinador.