Maior artilheiro do Palmeiras em Libertadores, o atacante Rony está a um gol de alcançar a quinta posição do ranking de maiores goleadores brasileiros na história da competição (possui 21 bolas na rede, ao lado de Jairzinho e de Célio Taveira, e logo atrás de Bruno Henrique, do Flamengo, com 22) – completam o ranking: Fred e Palhinha (3º, com 25), Luizão (2º, com 29) e Gabriel Barbosa, do Flamengo (1º, com 31).