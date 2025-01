Palmeiras empata sem gols com o Bragantino sob olhares de Klopp

Palmeiras e Red Bull Bragantino empataram por 0 a 0 na noite desta terça-feira (28), no Allianz Parque, em duelo válido pela quinta rodada do Campeonato Paulista.

Com o resultado, o time de Abel Ferreira alcançou oito pontos, mas segue atrás do São Bernardo, líder do grupo D. Já o Bragantino, com quatro pontos, continua fora da zona de classificação para o mata-mata do Paulistão.

Como foi o jogo?

Palmeiras e Bragantino fizeram um primeiro tempo travado, com poucas chances claras de gol. Mesmo utilizando sua equipe principal, o Verdão teve dificuldades para superar a marcação adversária e criou poucas oportunidades com Luighi, Estêvão, Rios e Vanderlan, mas sem oferecer grande perigo ao rival.

O Bragantino, por sua vez, foi superior e levou mais perigo ao gol, com Vinicinho tendo as melhores chances, ambas paradas por boas defesas de Weverton, aos 12 e 22 minutos. Apesar disso, o placar seguiu zerado no Allianz Parque.

O segundo tempo continuou em ritmo morno, com o Palmeiras buscando abrir o placar, mas sem oferecer perigo real ao goleiro Cleiton. As substituições feitas por Abel Ferreira trouxeram certa melhora ao setor ofensivo do Verdão, mas não foram suficientes para mudar o resultado.

Nos instantes finais, Allan, que havia acabado de entrar, quase marcou, mas acertou a trave. Logo em seguida, Estêvão finalizou para fora, desperdiçando a grande chance alviverde no confronto.

Jogadores de Palmeiras e Bragantino em disputa de bola durante a partida no Allianz Parque, pelo Campeonato Paulista (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Klopp no Allianz

De passagem pelo Brasil para visitar as estruturas do Red Bull Bragantino, em Bragança (SP), Jürgen Klopp marcou presença no Allianz Parque durante o empate sem gols do Verdão, realizado nesta terça-feira (28).

No início do ano, o alemão, ex-treinador do Liverpool, assumiu o cargo de chefe global de futebol da Red Bull e passou a participar das decisões dos clubes da marca austríaca, incluindo o Massa Bruta.

Jürgen Klopp durante visita ao Allianz Parque (Foto: Anderson Romao/AGIF)

O que vem por aí?

No próximo domingo (2), o Palmeiras visita o Guarani, fora de casa, pela sexta rodada do Campeonato Paulista. Já na sexta-feira (31), o Bragantino recebe o Novoriontino, no estádio Nabi Abi Chedid.

✅ FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS 0 X 0 RED BULL BRAGANTINO

5ª RODADA - CAMPEONATO PAULISTA

🗓️ Data e horário: terça-feira, 28 de janeiro de 2025, às 19h30 (de Brasília)

📍 Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

🥅 Gols: -

🟨 Cartões amarelos: Murilo, Naves e Veiga (PAL); Mosquera e Pitta (RBB)

⚽ ESCALAÇÕES

PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)

Weverton; Marcos Rocha, Naves, Murilo e Vanderlan (Piquerez); Fabinho, Richard Ríos e Maurício (Flaco López); Luighi (Facundo), Estêvão e Thalys (Allan).

RED BULL BRAGANTINO (Técnico: Fernando Seabra)

Cleiton; Andrés Hurtado, Pedro Henrique, Eduardo Santos e Juninho Capixaba; Jadsom, Lucas Evangelhista e Jhon Jhon; Henry Mosquera, Pitta (Borbas) e Vinicinho (Mota).

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza

🚩 Assistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse e Daniel Paulo Ziolli

4️⃣ Quarto árbitro: Fagson Júnior dos Santos Silva

🖥️ VAR: Adriano de Assis Miranda