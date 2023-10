Apesar do intervalo de nove anos entre uma fundação e outra, Boca e Palmeiras têm suas raízes no impacto da imigração italiana na América do Sul. Coincidência ou não, muitas décadas depois eles voltaram a compartilhar um contexto. Isso porque, nos anos 90, ambos foram patrocinados pela Parmalat, empresa de laticínios com origem na Itália que despejou dinheiro no futebol naquela década.