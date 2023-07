No último confronto entre as equipes, o Leão do Pici derrotou o Verdão por 1 a 0, no Castelão, pela partida de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, mas quem avançou à semifinal foi o Palmeiras (3 a 1 no agregado). A questão é que desde aquele duelo, e a consequente perda da invencibilidade, a equipe paulista não conseguiu mais engatar uma boa sequência, visto que não conseguiu encaixar mais de três jogos consecutivos com vitória.