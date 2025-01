Presente no evento de apresentação do novo patrocinador máster, Leila Pereira destacou a mudança de postura do Palmeiras, agora mais agressivo no mercado de transferências, e atualizou as informações sobre as negociações do clube.

Andreas Pereira segue como o plano A para reforçar o meio de campo, apesar de o Fulham, da Inglaterra, ainda não ter respondido a oferta enviada.

– Infelizmente, o timing não é o mesmo do Palmeiras. Eu sempre tenho pressa. O meu trabalho no Palmeiras é cobrar, cobrar, pressionar, pressionar. Mas às vezes as coisas não vão na velocidade que eu espero. Nós temos interesse nesse atleta. Eu gostaria que a coisa evoluísse com mais celeridade, mas isso não depende apenas do Palmeiras.

Em meio à tentativa de reforçar o elenco alviverde para a temporada, o Palmeiras pode perder Vitor Reis. O jogador interessa ao Manchester City, da Inglaterra, que formalizou uma proposta pelo zagueiro nos últimos dias.

– Eu não tenho pressa. O Vitor (Reis) tem um contrato longo conosco, mas estamos conversando. Se chegarmos a um valor que seja bom para o Palmeiras, atleta e Manchester (City), ok. Mas, por enquanto, não tem nada decidido. Rolou, sim, uma proposta oficial. Para o Palmeiras, (a proposta) é significativa; para eles, não. Como eu não tenho pressa – afirmou a mandatária.

Apesar de entender que será difícil manter Reis no Brasil, Leila Pereira atua nos bastidores para garantir o jogador à disposição da comissão técnica na disputa do Mundial de Clubes, que será sediado nos Estados Unidos entre junho e julho.

Leila Pereira, presidente do Palmeiras, atualizou as movimentações do clube no mercado (Foto: Fabio Menotti/Palmeiras/by Canon)

– Eu gostaria. O meu desejo seria esse: acertar o valor, vender agora e ele ir depois do Mundial. Mas tudo isso está sendo conversado – completou.

Até o momento, o Verdão anunciou a contratação de dois atacantes: Paulinho, ex-Atlético-MG, e Facundo Torres. Juntas, as negociações custaram pouco menos de R$ 200 milhões.