Palmeiras deve treinar no Allianz Parque antes de semifinal do Paulista

Palmeiras fez apenas dois jogos no Allianz Parque em 2024 (Foto: Cesar Greco/ Ag. Palmeiras)







Copiar Link

Escrito por Gabriel Amorim • Publicada em 25/03/2024 - 11:53 • São Paulo

O Palmeiras inicia a sua semana decisiva de olho na semifinal do Paulistão e vivendo a expectativa de retornar ao Allianz Parque após o clube mandar cinco jogos do Estadual na Arena Barueri.

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Com o novo gramado sintético da casa alviverde já reformado e com um novo composto para amortecer a pisada dos atletas na grama, os jogadores do Verdão devem conhecer o novo tapete do Allianz Parque nesta quarta-feira (27), em atividade comandada por Abel Ferreira no estádio.

A informação foi dada pelo jornalista Paulo Massini e confirmada pelo Lance!

Com os jogadores do Verdão aprovando ou não o novo gramado sintético do Allianz Parque, o elenco terá pouquíssimo tempo para se acostumar com o novo piso, uma vez que a partida diante do Novorizontino, pela semi do Paulista, está marcada para a quinta-feira (28).

+ Endrick se torna o 4º jogador mais jovem a marcar pela Seleção Brasileira!

Endrick, Murilo e Richard Rios, que estão com suas respectivas seleções e jogam amistosos nesta terça-feira (26), muito provavelmente não devem treinar no novo gramado do Allianz Parque e vão conhecer o novo piso já defendendo o Verdão diante do Tigre.

A bola rola para Palmeiras x Novorizontino na quinta-feira (28), a partir das 21h35 (horário de Brasília), e o jogo terá transmissão da TV Record, Cazé TV e TNTHBO Max.