Com Abel Ferreira e Allianz Parque, Palmeiras tem trunfo para avançar à final do Paulistão

Publicada em 25/03/2024 - 07:12 • São Paulo

O Palmeiras encara o Novorizontino nesta próxima quinta-feira (28), no Allianz Parque, em jogo que vale a vaga do atual bicampeão na grande decisão do Paulistão 2024.

E para eliminar a grande surpresa da competição, o Verdão conta com um ótimo retrospecto de Abel Ferreira em jogos eliminatórios no Allianz Parque.

Desde que o português chegou ao Brasil, o Palmeiras decidiu 23 vezes jogos eliminatórios no Allianz Parque, e acabou terminando 18 vezes como o classificado ou campeão e apenas cinco vezes eliminado.

Com Abel Ferreira, o Palmeiras também jamais foi eliminado no Allianz Parque em jogos de Campeonato Paulista. As cinco eliminações foram em jogos de Copa do Brasil e Libertadores.

O duelo diante do Novorizontino será o primeiro mata-mata do Verdão na sua arena em 2024, uma vez que o duelo diante da Ponte Pretam pelas quartas do Paulista, aconteceu na Arena Barueri.

Confira todos os jogos do Palmeiras em mata-matas na era Abel no Allianz Parque:



Temporada 2020



5/11/2020 - Palmeiras 1 x 0 Bragantino - Oitavas de Final Copa do Brasil (volta) - classificado

2/12/2020 - Palmeiras 5 x 0 Delfín-EQU - Oitavas de Final Libertadores (volta) - classificado

15/12/2020 - Palmeiras 3 x 0 Libertad-PAR - Quartas de Final Libertadores (volta) - classificado

12/1/2021 - Palmeiras 0 x 2 River Plate-ARG - Semifinal Libertadores (volta) - classificado

7/3/2021 - Palmeiras 2 x 0 Grêmio - Final Copa do Brasil (volta) - campeão



Temporada 2021



9/6/2021 - Palmeiras 0 (3) x (4) 1 CRB - Terceira Fase Copa do Brasil (volta) - eliminado

21/7/2021 - Palmeiras 1 x 0 U. Católica-CHI- Oitavas de Final Libertadores (volta) - classificado

17/8/2021 - Palmeiras 3 x 0 São Paulo - Quartas de Final Libertadores (volta) - classificado



Temporada 2022



2/3/2022 - Palmeiras 2 x 0 Athletico-PR - Recopa Sul-Americana (volta) - campeão

23/3/2022 - Palmeiras 2 x 0 Ituano - Quartas de Final Paulistão (único) - classificado

26/3/2022 - Palmeiras 2 x 1 Bragantino - Semifinal Paulistão (único) - classificado

3/4/2022 - Palmeiras 4 x 0 São Paulo - Final Paulistão (volta) - campeão

6/7/2022 - Palmeiras 5 x 0 Cerro Porteño-PAR - Oitavas de Final Libertadores (volta) - classificado

14/7/2022 - Palmeiras 2 (3) x (4) 1 São Paulo - Oitavas de Final Copa do Brasil (volta) - eliminado

10/8/2022 - Palmeiras 0 (6) x (5) 0 Atlético-MG - Quartas de Final Libertadores (volta) - classificado

6/9/2022 - Palmeiras 2 x 2 Athletico-PR - Semifinal Libertadores (volta) - eliminado

Temporada 2023



11/3/2023 - Palmeiras 1 x 0 São Bernardo - Quartas de Final Paulistão (único) - classificado

19/3/2023 - Palmeiras 1 x 0 Ituano - Semifinal Paulistão (único) - classificado

9/4/2023 - Palmeiras 4 x 0 Água Santa - Final Paulistão (volta) - campeão

13/7/2023 - Palmeiras 1 x 2 São Paulo - Quartas de Final Copa do Brasil (volta) - eliminado

9/8/2023 - Palmeiras 0 x 0 Atlético-MG - Oitavas de Final Libertadores (volta) - classificado

30/8/2023 - Palmeiras 0 x 0 Deportivo Pereira-COL - Quartas de Final Libertadores (volta) - classificado

05/10/2023 - Palmeiras 1 x 1 Boca Juniors-ARG - semifinal Libertadores (volta) - eliminado