Escrito por Lance! • Publicada em 23/03/2024 - 18:47 • Londres (ING) • Atualizada em 23/03/2024 - 19:52

Endrick fez história ao marcar o gol da vitória do Brasil diante da Inglaterra, neste sábado (23), no estádio de Wembley. O atacante, que entrou no segundo da partida, se tornou o quarto jogador mais jovem a anotar um tento com a camisa da Seleção.

Com 17 anos e 245 dias, o jogador do Palmeiras superou Coutinho, que balançou as redes pela primeira vez com a Amarelinha aos 17 anos e 323 dias.

A lista tem como líder Pelé. O Eterno camisa 10 marcou em sua partida de estreia, diante da Argentina, na Copa Roca de 1957, com apenas 16 anos 257 dias. No entanto, apesar do feito histórico, o Brasil acabou derrotado por 2 a 1, em pleno Maracanã.

CONFIRA A LISTA DE JOGADORES MAIS JOVENS A MARCAR PELA SELEÇÃO BRASILEIRA

1º lugar - Pelé: 16 anos e 257 dias (1957)

2º lugar - Edu: 16 anos e 306 dias (1966)

3º lugar - Ronaldo: 17 anos e 228 dias (1994)

4º lugar - Endrick: 17 anos e 246 dias (2024)

5º lugar Coutinho: 17 anos e 323 dias (1961)

