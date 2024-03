Leila é presidente e patrocinadora do Verdão (Foto: Divulgação)







Escrito por Lance! • Publicada em 24/03/2024 - 07:00 • São Paulo (SP)

O Palmeiras está em alta no mercado, e uma empresa tem interesse em concorrer com a Crefisa para ser a patrocinadora máster do clube: a Esportes da Sorte, parceira do time feminino do Verdão.

Além da possibilidade de disputar o principal espaço publicitário do Alviverde, a casa da apostas também gostaria de ocupar outras partes da camisa. É possível que, por exemplo, haja uma parceria com as empresas de Leila Pereira, que hoje detêm a exclusividade do uniforme.

- Hoje não há nenhuma definição com relação ao posicionamento da propriedade na camisa. Nosso interesse é uma extensão para abranger o futebol masculino, mas não temos nada injetado. Nos interessa o máster, um omoplata, uma manga. Hoje o Palmeiras tem exclusividade com as empresas da presidente, mas a gente entende que esse modelo pode existir com a coexistência de outros parceiros. É assim que funciona com Grêmio, Bahia, Athletico-PR. São relações positivas com os clubes e com os outros parceiros - Darwin Filho, CEO da Esportes da Sorte, em entrevista à Rádio Bandeirantes.

O representante da empresa também ressaltou o patrocínio do time feminino e ressaltou o desejo de expandir a parceria com o Palmeiras.

- Pretendemos entrar na concorrência. Possivelmente em conjunto com a própria presidente, tem muita coisa em aberto, para ser conversada. Vamos conseguir explorar bem a propriedade junto ao futebol feminino do Palmeiras, que está cada vez melhor. Estamos muito feliz com o acordo. Mas acredito que sim, a parceria pode e deve se expandir no próximo ano - concluiu.

Empresa é patrocinadora máster do Palmeiras Feminino (Foto: Luiz Guilherme Martins/Palmeiras)

As empresas da presidente Leila Pereira patrocinam o Palmeiras de forma exclusiva desde 2015. Atualmente, o acordo firmado em 2019 prevê que o Verdão receba R$ 81 milhões anuais.

O vínculo termina no fim de 2024, quando também se encerrará o primeiro mandato da empresária. Ela será candidata à reeleição e garantiu que abrirá concorrência para o patrocínio máster palmeirense.