Escrito por Rafaela Cardoso • Publicada em 13/06/2024 - 06:52 • São Paulo (SP)

Diante do Vasco na noite desta quinta-feira (13), no Allianz Parque, a torcida do Palmeiras não apenas matará a saudade do time em campo, mas também de um ídolo: Dudu. É provável que o atacante esteja à disposição do técnico Abel Ferreira após quase 10 meses afastado em razão de cirurgia no joelho. No entanto, o zagueiro Luan, que negocia com o Toluca-MEX, está fora. O duelo está marcado para às 21h30 e é válido pela oitava rodada do Brasileirão.

O camisa 7 aparece no momento importante, justamente quando o clube perde Endrick, que está com a Seleção Brasileira e depois vai para o Real Madrid. Além de Endrick, Gustavo Gómez está com a Seleção Paraguaia e Richard Ríos com a Seleção Colombiana. Sem Luan, Naves é opção para a zaga, enquanto no meio-campo Aníbal Moreno e Zé Rafael são peças importantes.

A pausa no Brasileirão foi importante para o técnico Abel Ferreira ajustar as deficiências da equipe. Isso porque o Verdão está em oitavo lugar e vem buscando uma reação para disparar na tabela de classificação.

- Foi um período muito intenso de trabalho, de muita transpiração para a gente ajustar aquilo que precisa ajustar. Já no próximo jogo em casa, diante do nosso torcedor, temos tudo para vivermos uma grande noite e esperamos que possamos voltar deste período de treinamento com uma vitória - disse o goleiro Weverton.

Palmeiras e Vasco já se enfrentaram em 103 oportunidades, e o Verdão leva vantagem no número de vitórias em relação ao Cruz-Maltino: foram 51, contra 22 e outros 30 empates até aqui. No último encontro entre as equipes, válido pelo Nacional do ano passado, vitória palmeirense por 1 a 0, também no Allianz Parque, com direito a gol de Raphael Veiga.