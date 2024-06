(Foto: Fabio Menotti/Palmeiras)







Escrito por Rafaela Cardoso • Publicada em 11/06/2024 - 06:00 • São Paulo (SP)

O Palmeiras cedeu apenas três jogadores para a disputa da Copa América, que tem início neste mês. O técnico Abel Ferreira previa perder oito jogadores durante a competição, e acabou saindo "no lucro", já que o Brasileirão não será paralisado durante o torneio.

As baixas do elenco são Endrick, que está com o Brasil, Gustavo Gómez, com o Paraguai, e Richard Ríos, com a Colômbia. O último, no entanto, ainda pode retornar, já que a Seleção ainda precisará cortar dois nomes. O lateral-esquerdo uruguaio Piquerez, um dos cotados a também desfalcar o time, não foi convocado.

Com isso, a comissão técnica terá menos dor de cabeça e precisará mexer pouco na equipe titular. Com a saída de Endrick, que da Copa América já se transfere para o Real Madrid, um retorno importante: Dudu, que se recuperou de uma cirurgia realizada no ano passado e está prestes a voltar. Além disso, Flaco López, artilheiro do time em 2024 com 11 gols, pode voltar a ganhar mais chances, como era no Paulistão.

O zagueiro Luan é a principal peça para suprir a ausência de Gómez, apesar de estar sendo negociado pelo clube. Naves, jogador das categorias de base e que está no profissional desde 2022, é visto com bons olhos pela comissão técnica.

Por fim, caso Richard Ríos continue com sua Seleção, o treinador português não terá dificuldades para escalar o meio-campo, já que Aníbal Moreno é nome importante do time, que também tem Zé Rafael.

Considerando o período desta Data Fifa e de preparação para o torneio, os convocados serão desfalques entre a oitava e a 16ª rodada do Brasileirão.

Lista de jogadores que Abel Ferreira tem à disposição

Goleiros: Weverton, Marcelo Lomba e Kaique

Laterais: Mayke, Marcos Rocha, Piquerez, Vanderlan, Garcia e Caio Paulista

Zagueiros: Gómez, Murilo, Luan, Naves e Vitor Reis

Volantes: Aníbal Moreno, Gabriel Menino, Zé Rafael, Richard Ríos e Fabinho

Meias: Raphael Veiga e Rômulo

Atacantes: Flaco López, Rony, Lázaro, Estêvão, Luis Guilherme, Dudu (em fase final de recuperação) e Bruno Rodrigues (sofreu uma nova lesão)

(Foto: Cesar Greco/Palmeiras)