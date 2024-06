Palmeiras avança em venda de Luan, que tem mudança de destino

Copiar Link

Escrito por Rafael Oliva • Publicada em 07/06/2024 - 10:27 • São Paulo (SP)

Luan deve deixar o Palmeiras e acertar com o Toluca, do México. Antes, o principal interessado era o América, equipe do mesmo país, mas a proposta do adversário agradou mais.

➡️ Siga o Lance! Palmeiras no WhatsApp e acompanhe todas as notícias do Verdão

O Lance! apurou que avanços aconteceram e, se tudo acontecer como esperado, o Palmeiras receberá valores próximos à multa rescisória de Luan, que gira em torno de 3,5 milhões de dólares (R$ 18,5 milhões). O Alviverde tem 60% dos direitos econômicos do defensor.

Luan pode deixar o Verdão e ir para o Toluca-MEX (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

O pagamento do valor da cláusula foi uma condição imposta pelo Verdão para negociar o jogador. A oferta do Toluca é mais vantajosa do que a do América.

A contratação de Luan era um desejo do técnico brasileiro André Jardine, campeão nacional pelo América. O clube gostaria de uma peça de reposição para o zagueiro Igor Lichnovsky, que está emprestado pelo Tigres e tem a permanência incerta no clube.

O jogador teve sondagens de times brasileiros na última janela, mas só aceitaria deixar o Alviverde para atuar fora do país.

SITUAÇÃO DO ZAGUEIRO

Luan teve proposta do Krasnodar, da Rússia, mas o Palmeiras não topou negociar o jogador no ano passado. As partes acertaram uma renovação contratual até o fim de 2025, e o valor da multa rescisória foi reduzido no acordo.

O zagueiro perdeu espaço na equipe treinada por Abel Ferreira em 2024. Ele terminou o último ano como titular em um trio de zaga e substituiu Gustavo Gómez nesta temporada, quando o paraguaio estava lesionado. Com o retorno do capitão, Luan acabou no banco de reservas novamente, como em grande parte de 2023 e 2022.