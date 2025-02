Allan manda recado após classificação do Palmeiras: ‘Relaxar e comemorar’

Foi com emoção! Após marcar o gol da classificação do Palmeiras para a próxima fase do Campeonato Paulista, Allan, que saiu do banco de reservas na segunda etapa, agradeceu ao técnico Abel Ferreira pela oportunidade.

Recém-promovido à equipe principal, o jovem aproveitou cruzamento de Vanderlan, venceu a defesa do Mirassol em disputa aérea e testou firme para superar o goleiro Alex Muralha, colocando o Verdão novamente em vantagem.

- Agradecer o Abel pela oportunidade. A gente vem trabalhando bastante e sabe o que tem que ser feito. Hoje é relaxar e comemorar, e amanhã já é foco nas quartas de final do Paulista", falou o autor do gol da classificação e eleito o melhor em campo - afirmou o jovem em entrevista após a classificação.

Precisando de uma combinação de resultados para se classificar às quartas de final da competição estadual, o time comandado por Abel Ferreira viu o Red Bull Bragantino derrotar a Ponte Preta por 2 a 0 e, com a vitória no interior, avançou à segunda colocação do grupo D.

Com isso, o Palmeiras irá enfrentar o São Bernardo, líder da chave, fora de casa, na próxima fase. A data e o horário do confronto serão anunciados oficialmente na próxima segunda-feira (24), em reunião na sede da Federação Paulista de Futebol (FPF).

Allan, que saiu do banco de reservas na segunda etapa, comemora gol da classificação do Palmeiras às quartas de final do Paulistão (Foto: Cesar Greco / Palmeiras / by Canon)

Datas do mata-mata do Paulistão

Quartas de final: 1 e 2 de março Semifinal: 8 e 9 de março Final: 16 e 27 de março (ida e volta)

