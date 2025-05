Palmeiras define futuro de Ríos em meio a investidas antes do Mundial

O Palmeiras recebeu recentemente sondagens pelo meio-campista Richard Ríos, mas não pretende liberar o colombiano antes da disputa do Mundial de Clubes da Fifa, que será realizado entre junho e julho, nos Estados Unidos.

O jogador, um dos pilares do meio-campo da equipe nas últimas temporadas, tem contrato válido até dezembro de 2028. Ainda em 2023, o Verdão pagou 6 milhões de dólares ao Guarani por 60% dos direitos econômicos e, posteriormente, adquiriu outros 10% por mais R$ 1,5 milhão.

De acordo com a reportagem do Lance!, a diretoria alviverde considera Ríos um dos pilares da equipe e não pretende se desfazer de seus principais jogadores antes do Mundial. Atualmente, o colombiano tem multa rescisória fixada em 100 milhões de euros, mas o Palmeiras admite negociá-lo após a competição por valores em torno de 30 milhões de euros.

Com isso, o Palmeiras lucraria aproximadamente 21 milhões de euros, valor inferior ao utilizado para tirar o atacante Paulinho do Atlético-MG.

Uma nova janela de transferências será aberta entre os dias 2 e 10 de junho, exclusiva para a inscrição de jogadores no Mundial. Em seguida, o mercado volta a abrir no dia 10 de julho e segue assim até 2 de setembro.

Richard Ríos foi um dos destaques da seleção da Colômbia na Copa América de 2024, quando a equipe perdeu a final para a Argentina por 1 a 0. Desde então, o nome do jogador passou a ser monitorado por clubes do exterior, mas o Palmeiras recusou abrir negociação para manter um elenco competitivo na temporada, conforme promessa da presidente Leila Pereira.

Já chegou uma proposta de 25 ou 30 milhões de euros pelo Ríos, que a nossa presidente não vendeu, e bem, porque não podemos vender os nossos jogadores. Sabemos quando vamos comprar jogadores quantos nos custam - afirmou Abel Ferreira em entrevista no início do ano

Além do colombiano, a comissão técnica conta atualmente com Lucas Evangelista como reserva imediato. Emiliano Martínez e Aníbal Moreno podem ser adiantados, enquanto Raphael Veiga pode ser recuado para cumprir a função.

Richard Ríos comemora o gol em Palmeiras x Cerro Porteno (foto: Miguel Schincariol / AFP)

Richard Ríos pelo Palmeiras

No Palmeiras desde 2023, Richard Ríos rapidamente se firmou como titular na equipe de Abel Ferreira e, em sua temporada de estreia, disputou 53 partidas, com três gols e uma assistência. No ano seguinte, somou nove participações em gols, em 49 jogos.

Já em 2025, o colombiano alcançou sua temporada com mais gols pelo Alviverde ainda em maio, com possibilidade de ampliar os números, já que o Palmeiras segue vivo em todas as competições do calendário.